¿Qué contienen las excéntricas bolsas de regalo que recibirán las celebridades en los Oscar 2020?

Si bien en los premios Oscar sólo hay un ganador y el resto de los nominados regresa a casa sin la estatuilla... Debemos decirte que la verdad es que sí se regresan con un buen premio de consolación: las excéntricas bolsas de regalo como agradecimiento por su asistencia.

Sin embargo, no hablamos de una bolsita llena de muestras gratis o dulces como si fuera una fiesta de cumpleaños, no, al contrario, las grandes marcas buscan llegar a las manos de estas celebridades. La compañía de marketing encargada de hacer esto se llama "Distinctive Assets" y el proyecto se llama "Everyone Wins" (todos ganan) para los 24 nominados a los Oscar. Pero... ¿Y qué hay en las bolsas de regalo de los premios Oscar 2020? ¡Aquí te decimos!

Lo cierto es que dar una bolsa de regalo es meramente metafórico, porque si bien algunas cosas sí se dan de esta manera, hay otros premios que son más... "Grandes" por así decirlo, como unas vacaciones de 12 días en yate, valuado en 80 mil dólares. Y bueno, en general todo lo que contiene esta bolsita de regalos en los premios Oscar está valorado en 215 mil dólares... nada mal, tomando en cuenta que las celebridades seguro se gastan ese dinero en hacer su supermercado de la semana. El resto de los premios van llegando poco a poco en maletas a las celebridades, justo para que no les estorbe el día de la premiación.

Otros regalos para los nominados al premio Oscar 2020 son una botella de ajenjo blanco hecho a mano, jarabe simple de CBD (oh sí, cannabidiol) y diversos postres. Tendrán en sus manos una bath bomb con oro de 24 quilates y ácido hialurónico y un cristal de amatista, una visita a las Islas Canarias de España y degustación de chocolate en casa con infusión de cannabis para ocho personas, además de muchísima comida deliciosa.

Así que, si alguna vez quisiste ganar el Oscar... lo cierto es que con ser nominada ya te estás llevando toda una fortuna en glamurosos regalos. Honestamente, nos gustaría al menos ser nominadas a una de estas bolsitas.

(Imelda Téllez)