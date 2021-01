¿Qué...? Daft Punk podría estar en el medio tiempo del Super Bowl, así lo asegura una lista que filtrada en Twitter, donde también aparecen los nombres de Ariana Grande y Kendrick Lamar. El espectáculo del mayor evento de futbol americano, se ha convertido en uno de los elementos que más llaman la atención, tanto que los fanáticos del deporte y los espectáculos, se mantienen al pendiente de quién o quienes serán los cantantes o agrupaciones presentes en el estadio.

LEÓN LARREGUI REGRESA A TWITTER, INSISTE EN LA NO VACUNACIÓN

Cuando se supo que The Weeknd sería el que tomaría el escenario, los fans se volcaron y ahora la emoción se ha elevado al máximo con la posibilidad de que Daft Punk sea uno de los invitados sorpresa.

La página de The Weeknd confirma que este será el set de canciones para el medio tiempo del #SBLV Casi confirmando las apariciones de Daft Punk y Ariana Grande en el show ?? #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/WVfCzxWigg — Darinka Ch (@darinka_xi) January 28, 2021

La participación del dueto de DJs franceses ha saltado luego de que se filtrara una presunta lista con las canciones que The Weeknd interpretará en el show y que incluyen temas a duo con la dupla, otro con Kendrick Lamar y hasta Ariana Grande. Según la supuesta lista que ya se difunde en redes, Daft Punk interpretará el tema "Starboy" al lado del intérprete. La canción se convirtió en un éxito cuando fue lanzada como uno de los sencillos del cantante.

Hasta ahora ni The Weeknd ni la NFL se han posicionado al respecto. De confirmarse la autenticidad de la lista de temas, el espectáculo que se verá en el Super Bowl 2021 estaría integrado por 18 canciones posiblemente configuradas en algún remix.

"LA BEBESHITA" SE SUMAN A ACUSACIONES CONTRA RIX: "ES UN PATÁN"

Daft Punk ha sido uno de los fenómenos de la música electrónica más exitosos de los últimos años, su disco homónimo es recordado por colocar varios sencillos en las listas de popularidad globales y los videos de cada tema integran una película estilo anime que fue creada por Toei Animation. La dupla también ha hecho música para películas como el soundtrack de la cinta "Tron: legacy".

En cuanto a la participación de Ariana Grande y Kendrick Lamar, la primera acompañaría a The Weeknd en "Love Me Harder"; mientras el segundo cantaría "Pray for me".

El Super Bowl 2021 se llevará a cabo el 7 de febrero. Se enfrentarán los Jefes de Kansas contra los Bucaneros de Tampa Bay.

REVELAN LA PRIMERA IMAGEN DE KRISTEN STEWART COMO LA PRINCESA DIANA

(Imelda Téllez)