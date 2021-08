¿Qué dijo? Galilea Montijo intenta usar lenguaje inclusivo y termina en albur

Galilea Montijo vuelve a desatar polémica en internet por un equivocado comentario, la famosa conductora del programa "Hoy" intentó usar el controversial lenguaje inclusivo y provocó burlas entre sus compañeros del matutino de Televisa, su comentario terminó en albur.

La polémica por el lenguaje inclusivo se reavivó esta semana luego de que se viralizara un video de una persona no binaria pidiendo entre lágrimas que se use el lenguaje inclusivo debido a que un estudiante le llamó "compañera" y no "compañere".

En medio de la presentación de noticia en el programa "Hoy", Galilea Montijo intentó usar el lenguaje inclusivo y fracasó, provocanod un momento de mofa entre los conductores de la revista matutina.

Pues diles las mames y les papes, como en el nuevo lenguaje... ¿No?, comenzó la tapatía. "Les mames y les papes", añadió Paul Stanley mientras se escucharon risas en el foro.

Ante el momento incómodo, el periodista que trataba de dar una noticia sobre Juan Gabriel, intentó continuar con el tema de la nota que presentaría, pero Galilea Montijo volvió a interrumpir:

Ah caray, solita me estoy encajando, dijo Galilea Montijo. "Elles, elles", agregó.

Como era de esperarse, en las redes sociales las críticas en contra de Galilea Montijo y el elenco de "Hoy" no se hicieron esperar, internautas tacharon de burla el comentario de la conductora tapatía.

(Aline Núñez)