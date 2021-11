¿Qué ha pasado con el caso de Octavio Ocaña? Los avances en la investigación

¿Qué ha pasado con el caso de Octavio Ocaña? Estos son los avances en la investigación de la muerte del actor de "Vecinos". Han pasado 20 días desde el lamentable fallecimiento de intérprete de "Benito Rivers", su familia sigue en busca de respuestas y por ello han demandando a las autoridades que se investiguen a profundidad los hechos que permitan esclarecer bajo qué condiciones ocurrió su muerte.

Ocaña falleció el pasado 29 de octubre tras una persecución policíaca que, según las autoridades, culminó con el disparo accidental que se dio el propio actor en la cabeza.

Esta versión de la Fiscalía de Justicia del Estado de México fue rechazada por la familia del histrión, por lo que han pedido acceso a la carpeta de investigación; al mismo tiempo peritos han hecho investigaciones por su parte teniendo grandes avances.

En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Octavio Pérez, padre del actor, afirmó que las pesquisas que realiza con sus abogados tienen resultados completamente diferentes.

Todavía no acaban las investigaciones, pero esa hipótesis de que él se disparo es imposible, falta que me entreguen la ropa para que el concluya con su trabajo, pero ya los avances son que que Octavio no se disparó; las investigaciones ya se van a otro lado e insistió Encontró que mi hijo no se pudo haber disparado, señaló el padre del actor.

LA INVESTIGACIÓN DE LA FAMILIA

Recordemos que la propia Fiscalía de Justicia del Estado de México ya había empezado una investigación para determinar si los elementos policíacos que fueron parte de la persecución usaron fuerza desmedida en la detención de Octavio Ocaña.

Acudimos por toda la exposición respecto al asunto y la violación de derechos fundamentales que hubo en el presente asunto.

En tanto, el abogado de la familia Ocaña afirmó en entrevista que actualmente no existe ningún elemento detenido.

Esa es una información confidencial; sin embargo, si hubiera detenidos, pues ya sería de dominio público. Por el momento, eso se descarta y deseamos que las personas responsables puedan responder por este fatídico acontecimiento, señaló el abogado.

El informe completo será entregado entre los próximos 10 a 15 días, según el padre de Ocaña, pues la parte que aún falta por completa incluye la ropa del actor que aún no ha sido entregada. La prenda que podría ser clave, aseguró, es la gorra que portaba Octavio, pues según el padre "no presenta ningún disparo".

Parte de los trabajos del perito fueron realizar una revisión minuciosa de la camioneta de Octavio Ocaña, así como la patrulla de la policía que participó en la persecución; "desbarato la camioneta de los policías y luego la de mi hijo (Octavio)" lo que reveló que los elementos sí realizaron detonaciones, contrario a lo dicho por la Fiscalía.

"Efectivamente tiene tres disparos, entonces efectivamente le venían disparando kilómetros antes (de que se impactara)".

Por otro lado, el padre del actor se dijo confiado de sus abogados y aseguró que va a "salir a delante con ellos", sin embargo, entiende que la Fiscalía tiene que defenderse, pero señala que "esa hipótesis no concuerda con nada, estuvo bien manoseada" y asegura que no le importa llegar "hasta donde tenga que llegar".

Finalmente, señaló que no le preocupan los policías involucrados, pues ya están siendo investigados y aseguró que "la fiscalía se ha portado muy bien" con la familia y ante el caso.

El 31 de octubre la dependencia presentó los dictámenes periciales sobre la muerte de Octavio Ocaña y concluyeron que el actor se disparó a sí mismo de manera accidental con el arma que presuntamente portaba en la mano derecha.

A través de una tarjeta informativa, la fiscalía reveló más detalles sobre los avances de la investigación y los resultados arrojados en los dictámenes periciales, en los cuales confirmaron que Octavio Ocaña portaba un arma calibre .380 y tenía dos cartuchos útiles.

Por el momento, la familia de Octavio Ocaña y los miles de fans del actor siguen pidiendo justicia por su muerte.

(Imelda Téllez)