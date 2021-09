¿Qué hay detrás del video de la golpiza del Burro Van Rankin a Paul Stanley?

El día de ayer se viralizo un video protagonizado por Paul Stanley donde aparece con la cara llena de moretones y heridas que alarmó a sus miles de seguidores de redes sociales, pero qué hay detrás de este material, ¿fue cierto o solo una broma de estos famosos conductores de Televisa?

Cabe señalar que Paul Stanley utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer la denuncia pública sobre su compañero de programa, el también conductor Jorge "Burro" Van Rankin, de haberle propiciado tremenda golpiza.

En la publicación del hijo del fallecido Paco Stanley, Paul Stanley se le puede ver como comienza a "llorar" y a decir que recibió fuertes golpes de una persona.

"Me pegó el señor loco", escribió en la publicación donde arrobó a Van Ranking diciendo que venía "agresivo y chemo".

En el video, se puede observar al también actor apareciendo en primer cuadro con la cara llena de morenotes y un vendaje en la nariz, mientras se le escucha decir "Me pegó el señor loco, me pegaron amigos, me pegaron, ahí viene el señor loco"; acto seguido se escucha que llaman a la puerta, mientras Paul Stanley dice que no le abrirá a su agresor.

No obstante, después de unos segundos aparece el "Burro", a quien también se le aprecian golpes, a la vez que amenaza a Paul con el puño y, al parecer, le suelta otro puñetazo.

Ante esta situación inusual, y luego de que el "Burro" respondiera a la publicación: "Te tuve que madrear ojete", algunos internautas se preocuparon y emitieron algunos mensajes consternados por la agresión; y es que ambos artistas suelen ser grandes amigos, además de que trabajan juntos en el programa "Hoy" y colaboran en "Miembros al aire".

No obstante, la realidad es que todo se trató de un sketch, pues ambos conductores se distinguen por realizarse bromas elevadas de todo y de esta manera buscan conseguir mayor número de visitas en sus redes sociales, técnica que les ha funcionado para promover sus nuevos proyectos en televisión.

Como parte de la actuación, el mismo "Burro" Van Rankin también posteó un video donde se observa a él, a Stanley y a Juan Carlos Nava, conocido como "El Borrego", en una escena donde están llevándose un poco pesado, a través del cual asegura que el ambiente laboral durante las grabaciones de "Perdiendo el juicio" -programa que se estrena lunes 27 de septiembre- es tan bueno, que así se divierten.

INTERNAUTAS SE MOLESTARON

Muchos de los seguidores de los actores se la creyeron, y luego de que se diera a conocer que todo fue simulado, afirmaron que resultó de mal gusto que hicieran ese tipo de bromas, pues algunos de los mensajes aseguraron que la situación los "había espantado".

"¿No les basta con la violencia real que vivimos día a día en este país? ¿Tanta es su necesidad de llamar la atención? De verdad que un video muy desafortunado y un guion peor".

"Dejen de bromear con violencia, es un mal ejemplo, me están cayendo mal".

"No estás padres esas bromas, neta".

LO QUE HAY DETRÁS DE LA GOLPIZA

Detrás de esta escena simulada se escondió una técnica de mercadotecnia, incluso los "golpes" fueron parte del maquillaje producido por el equipo de "Perdiendo al juicio" una producción de Guillermo del Bosque que formará parte de Noche de Buenas a partir de este lunes 27 de septiembre.

Se trata de una serie de 12 capítulos que estarán protagonizados por Paul Stanley, Jorge "Burro" Van Rankin, Juan Carlos "El Borrego" Nava, Roberto Palazuelos, Lola Cortés, Alejandro Tomassi y Hugo Alcántara, el cual se podrá ver por el Canal de las Estrellas, al finalizar el noticiero de Denise Maerker.

(Azucena Uribe)