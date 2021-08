¿Qué le pasó? "Pepillo" Origel fue hospitalizado de emergencia

Estoy en León, Guanajuato en mi casita, recuperándome de esta operación. Una hernia, traía un dolorcito y hace ocho días me dolió más, el fin de semana me vine a León y aquí me hicieron los estudios. Gracias a la intervención de mi cuñado el doctor Héctor Flores Calleja. Me encontraron dos hernias y eso fue lo que pasó, estuve hospitalizado, bendito Dios estoy recuperándome.