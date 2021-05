¿Qué pasó? Kim Kardashian reprueba su primer examen para ser abogada

En 2019, Kim Kardashian reveló a la revista Vogue que estaba estudiando para ser abogada.

En un adelanto del programa "Keeping Up With the Kardashians", Kim les confesó a sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, que reprobó su primer mini examen para ser abogada el FYLSE (The First-Year Law Students’ Examination),

El estado de California estableció un examen obligatorio, también conocido como “baby bar”, para que los estudiantes de Derecho de primer año que asisten a escuelas no acreditadas deben aprobar para continuar con sus estudios.

Así que, chicas, no pasé el mini examen.Si estás estudiando derecho como yo lo hago, es un programa de cuatro años en lugar del típico programa de tres años. Y después del primer año, tienes que tomar el mini examen. Esto en realidad sería más difícil, según escuché, que el examen oficial.

La abogada Jessica Jackson, quien es la mentora de Kim Kardashian, explicó que la socialité necesitaba una puntuación de 560 para aprobar el examen de estudiante de derecho en su primer año, sin embargo, obtuvo un 474 en su primer intento.

A pesar de que Kim Kardashian estudió mucho y se esforzó no logró, la famosa se mostró muy afectada por su fracaso y no descartó abandonar su sueño.

Soy un fracaso. Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas al día, estudiando y era muy importante para mí tomar esto. Y no pasar te deprime y te hace querer rendirte.

Kim Kardashian mencionó que durante su preparación estuvo lejos de sus hijos, además estaba más preocupada por los preparativos de su fiesta de cumpleaños número 40 que celebró en una paradisíaca isla privada.

Pasé todo ese tiempo lejos de mis hijos, como si no pudiera volver a hacerlo. No tengo tiempo. Para hacer la próxima prueba es en noviembre. Y estoy filmando el final de nuestro programa, que será muy emotivo. Ya sabes, es mi cumpleaños, planeé todo este viaje y es demasiado tarde para cancelar. Y si vuelvo a fallar, es como, ¿cuál es el punto?.

El episodio fue grabado en el mes de octubre, Kim Kardashian podría tener una nueva oportunidad de presentar su examen.

