¿Qué son los Pandora Papers y por qué aparecen famosos en ellos?

¿Qué son los Pandora Papers y por qué aparecen los nombres de varios famosos en ellos? Seguro recuerdas cuando se destapó la existencia de los Panama Papers, documentos que revelan planes de evasión fiscal y de inversión en el extranjero, pues los Pandora son como una nueva versión; se trata de una filtración de millones de documentos privados que revelan fortunas ocultas y lavado de dinero por parte de algunas de las figuras más ricas y poderosas.

Entre los nombres que se revelaron en la filtración, The Hollywood Reporter menciona que aparecen celebridades como Shakira, Julio Iglesias, Ringo Starr, Luis Miguel, Elton John y otros músicos, modelos y famosos de distintas partes del mundo.

¿QUÉ SON LOS PANDORA PAPERS?

Pandora Papers es una investigación basada en una filtración de documentos confidenciales de 14 proveedores de servicios offshore que se dedican a la creación de empresas en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas.

De acuerdo con los reportes, más de 11.9 millones de archivos (entre documentos, archivos, imágenes y correos) se han analizado por los periodistas de ICIJ a lo largo de 2 años y, aunque no acusan a nadie directamente de haber cometido algún fraude o crimen, "constituyen una imagen sin precedentes del lado oculto de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones. La filtración apunta a más de 27, 000 empresas creadas entre 1971 y 2018, y cerca de 30,000 de sus beneficiarios", dice El País.

Los documentos fueron publicados por el International Consortium of Investigative Journalists (que incluye a The Washington Post, el periódico británico The Guardian, Sueddeutsche Zeitung de Alemania y El País en España) y las autoridades de Australia y de Inglaterra ya confirmaron que van a investigar para descubrir si las personas que se mencionan en los documentos realmente rompieron alguna ley o hicieron algo ilegal. La lista incluye también al primer ministro británico Tony Blair, el rey Abdullah de Jordania y el primer ministro checo, Andrej Babis, quienes supuestamente están conectados con los paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Bahamas.

La BBC dice que "los documentos de Pandora revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en la propiedad oculta de dinero y activos", y agrega que hay 3 puntos clave sobre los países donde se han creado las empresas mencionadas:

Es fácil crear empresas

Existen leyes que dificultan la identificación de propietarios de empresas

Hay un impuesto de sociedades bajo o nulo





Esos tres puntos son los que identifican a los llamados paraísos fiscales, que incluyen a las Bahamas, Suiza y Singapur, y utilizarlos se considera poco ético (hay que hay loop holes en las leyes que permiten usarlos, no es exactamente ilegal, pero se dice que es un medio que da pie a todo tipo de actividad criminal).

No se sabe cuánto dinero está oculto, pero ICIJ cree que pueden ser entre 5.6 y 32 trillones de dólares, y se dice que los paraísos fiscales hacen que los gobiernos pierdan unos 600 mil millones de dólares en impuestos cada año.

¿QUÉ FAMOSOS SE MENCIONAN EN LOS PANDORA PAPERS?

La investigación brilla un poco de luz sobre las supuestas fortunas ocultas de los más ricos del mundo, entre ellos hay 330 políticos de 90 países, 15 jefes de estado en América Latina, 46 oligarcas rusos y 133 multimillonarios que han aparecido en las listas de Forbes, además de modelos, músicos y otras celebridades.

SHAKIRA

La colombiana es dueña de tres empresas offshore que están registradas en las Islas Vírgenes Británicas, inauguradas en el 2019 y gestionadas por un despacho pañameno. La revelación de esta información podría cambiar el rumbo de la investigación de Shakira ante la justicia española, quien ha asegurado que la cantante ha evadido impuestos.

Ante esto, este 4 de octubre Shakira lanzó un comunicado en el que declaró que las sociedades que abrió fueron "debidamente declaradas" a la Hacienda española, así que son "totalmente transparentes", y están ya en proceso de liquidación.

En un comunicado, la artista dijo que está a la espera de juicio por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros (más de 16,5 millones de dólares) a la Hacienda española entre 2012 y 2014, negó este lunes que las sociedades de las Islas Vírgenes fueran constituidas en 2019 y mantiene que lo fueron entre 2001 y 2009.

Según la cantante, se trata de sociedades constituidas "conforme a la legislación aplicable" y "muchísimo antes" de que estableciera en España su residencia habitual.

ELTON JOHN

De acuerdo con los Pandora Papers, Elton John tiene más de 12 compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas de las cuales su esposo David Furnish es el director y que algunas de ellas tienen un nombre inspirado en los musicales en los que ha trabajado en la producción como "El rey león".

LUIS MIGUEL

A mediados de 2013, Luis Miguel formó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para comprar el Sky, un lujoso yate de 25 metros de eslora. La embarcación fue adquirida a nombre de Skyfall Marine Ltd, en la que "El Sol" es el único accionista y su hermano, Alejandro Gallego Basteri, tiene el cargo de director.

El Sky (un yate Azimut Flybridge) tiene diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para ocho pasajeros, 25 metros de eslora, y mucho lujo. Fue objeto de deseo de los paparazzi durante años por tratarse de una pasarela inacabable de conquistas románticas de Luis Miguel, el escenario de sus fiestas y su refugio durante la pandemia.

A pesar de tener un amplio historial de problemas con la justicia por asuntos financieros, el equipo de Luis Miguel presentó cartas de recomendación que acreditaban que el artista tenía una situación económica holgada, con un saldo en su cuentas de "seis cifras" y dijo que nunca había estado en la cárcel "o en bancarrota".

En 2017, otro yate de Luis Miguel fue embargado por deudas. Ese mismo año, el intérprete fue blanco de tres demandas, por deudas que superaban los 11 millones de dólares. A pesar de que fue detenido por negarse a comparecer, pudo llegar a distintos acuerdos para evitar la cárcel.

El cantante, quien se identificó como residente en Beverly Hills (California), vendió el barco el año pasado en unos tres millones de dólares y disolvió Skyfall Marine Ltd. El País buscó a múltiples colaboradores de Luis Miguel, pero no obtuvo respuesta a las distintas solicitudes de comentarios.

CLAUDIA SCHIFFER

La modelo aparece en algunos documentos como beneficiaria de dos sociedades offshore creadas en las Islas Vírgenes Británicas, así como en otras cuatro compañías que tuvieron su origen en el 2017.

De acuerdo con la investigación, estas empresas fueron utilizadas para administrar los derechos de su marca. La famosa aparece con su nombre de casada: Claudia de Vere Drummond.

RINGO STARR

El ex baterista de The Beatles aparece en la investigación por haber creado dos compañías en Bahamas que aparentemente fueron usadas para adquirir casas, una de ellas en Los Ángeles. Por otra parte, también se le relaciona con cinco fideicomisos panameños, tres de ellos seguros de vida a nombre de sus hijos.

JULIO IGLESIAS

De acuerdo con los Pandora Papers, el cantante tiene 20 sociedades en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, 16 de ellas junto a su esposa Miranda Rijnsburger. La investigación señala que el dinero de cinco de esas compañías fue usadas para comprar casas de lujo en Miami que tienen un valor aproximado de 112 millones de dólares.

Julio Iglesias también adquirió un avión privado y más propiedades valoradas en 4 millones de dólares.

CHAYANNE

Élmer Figueroa, conocido mundialmente como Chayanne, aparece como apoderado de Fentress International SA, una sociedad panameña, de acuerdo con un documento de agosto de 2001. Para entonces, el artista ya había alcanzado fama internacional con sus hits y con la telenovela que rodó en la Argentina, "Próvocame". El poder notarial lo autorizaba para cobrar a nombre de la compañía en cualquier parte del mundo y celebrar contratos hasta que fue disuelta en 2013.

En los archivos también hay documentos bancarios y comprobantes de domicilio ligados a Chayanne, aportados para la creación de una compañía en Florida, Eloisa Investments LLC, a través del despacho panameño OMC Group. Marina Elizabeth Figueroa, su esposa, es su accionista. Y Anna Maronese, cuñada del artista, su directora. La sociedad es propietaria de un departamento valuado en 500.000 dólares en el Hilton Grand Hotel en la Bahía Vizcaína de Miami. Miami. El artista puertorriqueño no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de El País.

MIGUEL BOSÉ

Bosé aparece vinculado desde 2016 a Dartley Finance SA, sin que conste una fecha en la que se extinga dicha relación, aunque la sociedad offshore había sido inscrita diez años antes en Panamá.

En agosto de 2016 se produjo una reunión de los directivos de la compañía, en la que se acordó cancelar las 10 mil acciones al portador de la sociedad y sustituirlas por la misma cantidad de títulos nominativos a favor del cantante.

El encuentro que otorgó la titularidad de esta sociedad panameña coincide con la mudanza de Bosé a Panamá y se produce dos años antes de que se trasladara, a finales de 2014, junto a su pareja y sus cuatro hijos al país centroamericano.





(Imelda Téllez)