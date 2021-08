"Querían que me muriera": Paty Navidad rompe en llanto al hablar del covid

Tras varias semanas de ausencia y luego de haber vencido al virus del covid, Paty Navidad reapareció en el programa "Al Extremo", donde dio una entrevista para hablar del hostigamiento que vive en redes sociales por pensar diferente con respecto a la pandemia del coronavirus.

Actualmente la polémica actriz, Paty Navidad es integrante del reality "MasterChef Celebrity" que se transmite por TV Azteca.

Cabe señalar que esta no es la única entrevista que ha dado para "Al Extremo", pero reapareció para dar un fuerte mensaje a todos aquellos que la han criticado por "ser extraña" y pensar diferente.

En la entrevista con Carmen Muñoz, Paty Navidad contó a detalle sobre su estado de salud, luego de haberse contagiado de covid-19 y haber sido hospitalizada por el mismo.

Primero explicó que ella jamás ha dicho que el coronavirus, covid-19, no existe, e indicó que desde su punto de vista es bueno convivir con ellos para que el sistema inmune se fortalezca.

"Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece", comentó Paty Navidad.

En este sentido, Patricia Navidad indicó que al estar hospitalizada por covid-19 por algunas semanas se dio cuenta que muchas personas inventaron sobre su salud.

"No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnostico era neumonía y dijeron que había que intubarme, pero dije que no, no era necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí", aseveró la actriz.

Sobre la polémica que vivió en redes sociales donde se pronunció en contra de la vacuna para prevenir las muertes por covid-19, Paty aclaró que ella siempre ha expresado lo que piensa, pero que cada persona debe hacerse responsable de su vida y saber si se vacuna o no.

"Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho ´yo Patricia Navidad, no me vacuno´ porque es mi derecho elegir vacunarme o no vacunarme. El mismo derecho que tiene los que eligen vacunarse tenemos los que elegimos no vacunarnos, la gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias", dijo.

Lamentó que sus declaraciones fueran tan polémicas y se disculpó por no haberse muerto, pues asegura que muchos lo hubieran querido.

"¡Viva! No me morí señores, lo siento de verdad discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo", indicó Paty Navidad.

Asimismo, aclaró si es verdad que tiene un tumor cerebral, tal como lo habían informado algunas revistas de espectáculos.

"Lo que no me gusta es que se metan con mi familia, dijeron en una revista ´su hermana dio entrevista diciendo que está mal de sus facultades mentales´, eso también es una mentira. No que esté mal de mis facultades mentales, yo siempre he sido una persona no normal, pero eso es parte de mí. Mi hermana nunca dio entrevista, no tengo un tumor cerebral, si tuve una prolactinoma hace como 10 años aproximadamente, hace siete desapareció con medicamento", comunicó Paty Navidad.

"El prolactinoma es hormonal que se derivan en mi caso por estrés, que afectan la tiroides por eso las subidas y bajadas de peso, cuando he tenido mucho estrés como ahorita, uno a veces sube de peso peor no hay ningún tumor ya ese desapareció hace siete años con medicamento", agregó.

Finalmente, en medio del llanto, Paty Navidad contó que ha vivido muchos ataques, pero sobre todo su familia.

"Todo lo que quieren contra mí aquí estoy, pero la familia es sagrada y se tiene que respetar. Hay molestia, tristeza, dolor eso ya no, pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotado, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti", indicó.

Sobre las redes sociales, Paty Navidad aclaró que desde hace tiempo no tiene redes sociales, pues se las quitaban cada que abría una cuenta nueva.

"No tengo ni una red social desde hace como mes y medio que fue la última que me quitaron, la única que tenía porque todas las demás me las quitaron desde enero de este año, abrí cinco cuentas en Twitter, pero me las quitaron, a la hora de abrirlas a los minutos me las quitaban, entonces no pasa nada", concluyó.

(Azucena Uribe)