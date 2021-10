¿Quién es Carlos Muñoz, el couch que se viralizó por humillar a un mesero?

El empresario Carlos Muñoz, mejor conocido en redes sociales como "Master Muñoz" recientemente fue severamente criticado por humillar a un mesero en una de sus conferencias.

El güey está ahí parado, que está trabajando aquí y te agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado, porque no tiene el hambre, güey. Él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y él puede seguir ahí, señaló el hombre de 39 años contra uno de los meseros que se encontraba laborando en una de sus conferencias de couch empresarial.

A pesar de que Carlos Muñoz ofreció una disculpa pública y le regaló una beca para su curso de superación personal y emprendimiento, no es la primera vez que hace comentarios despectivos, ofensivos o clasistas en contra de otras personas.

¿QUIÉN ES CARLOS MUÑOS?

Nació en Querétaro, tiene 39 años y es un empresario en el sector inmobiliario. influencer y conferencista, conocido como "Profesional del Marketing del Año".

El autodenominado "Master muñoz" es dueño de una consultoría llamada 4S Real Estate y del Instituto 11, una organización que promueve el emprendimiento. Muñoz tiene un posgrado en Prospectiva Estratégica y una maestría en Innovación de Negocios y Administración especializada en Mercadotecnia.

En cuanto a sus estudios profesionales, se dice que Carlos Muñoz estudió de forma simultánea las licenciaturas de Economía, Derecho y Ciencias Jurídicas. Además, cuenta con estudios de posgrado en materia de Prospectiva Estratégica, Innovación de Negocios y Administración, carrera en la que cuenta con la especialidad en Mercadotecnia. De acuerdo con el sitio oficial de 4S Real Estate, la compañía del empresario fue galardonada con el premio Silver Award en la categoría Best Overall Advertising Campaign, máximo reconocimiento de marketing inmobiliario en el mundo

En el año 2011, Master Muñoz contrajo matrimonio con Marisela Matienzo, una emprendedora que actualmente posee la compañía Matienzo Jobs. Los empresarios tuvieron dos hijos, pero desafortunadamente una pequeña falleció. Cabe destacar que la boda de ambas personalidades también desató polémica debido a que Muñoz y Matienzo se casaron en un establecimiento de McDonald´s en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con la revista financiera Expansión, Maricela y Carlos se conocieron en una clase mientras fueron estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), institución educativa en la que ella cursó la carrera de Psicología a inicios de la década de los 2000. "Nos dejamos de ver por alrededor de unos siete años, yo me fui a estudiar una maestría a España. Cuando me regresé, que fue el año pasado, nos volvimos a juntar y de ahí le seguimos", explicó Matienzo.

LAS POLÉMICAS DE CARLOS MUÑOZ

Recientemente, Carlos Muñoz se convirtió en tendencia nacional por sus comentarios despectivos hacia un mesero, quien fue señalado por "no tener el hambre" y por no haber ahorrado los últimos tres meses de su salario para poder tomar la conferencia del empresario. Tras haber sostenido el debate con Diego Ruzzarin, varios internautas señalaron que el filósofo lo exhibió por los argumentos con los que habló sobre coaching.

Asimismo, la retórica con la que "Master Muñoz" ha promovido la educación financiera ha sido considerada como clasista, ya que uno de sus principales consejos que ofrece a las personas para que se conviertan en "millonarias" es ahorrar la mitad de sus salarios. Además, ha sido criticado por los elevados costos de sus clases, pues el paquete que incluye 120 cursos de su autoría tiene un valor total de USD 40,000. Sin embargo, usuarios de internet han denunciado que algunos de sus cursos son fraudulentos debido a que no ofrecen herramientas de educación financiera, sino lecciones de desarrollo personal.

Otras polémicas del empresario incluyen sus burlas hacia los integrantes de Shark Tank México por haberlos superado en número de seguidores; las contradicciones en sus conferencias y clases en las que ha señalado que para iniciar un negocio no se necesita dinero, pero se contradice en cuanto habla de inversiones y sus declaraciones en las que ha señalado que cuando era un niño sufrió porque él comía manzana mientras otros compañeros de clase consumían frituras.

(Aline Núñez)