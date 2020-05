"Quiero tres niños": asegura Mauricio Clark tras presentar a su novia

El ex conductor de Televisa detalló que su novia es una chava que ama a Dios (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El polémico conductor Mauricio Clark suele dar de que hablar por sus declaraciones sobre el periodo de adicciones en el que estuvo tras obtener la fama en Televisa, meses después se declaró abiertamente gay y meses más tarde anunciar que iniciaría un tratamiento de conversión generando miles de críticas.

De acuerdo a Vanguardia, Mauricio Clark recientemente reveló ya encontró el amor en una mujer que, al igual que él, ama a Dios.

Danna Paola se despoja de su ropa para presumir su tatuaje

Asimismo Mauricio Clark demostró que no se deja vencer por su turbulento pasado en las drogas.

La chica se llama María y es originaria de Puebla; en entrevista para el programa "Intrusos", Clark habló de su pareja y aseguró que se encuentra contento con esta etapa de su vida.

"Es una chava íntegra, es una chava como todos, con un pasado; es una chava que ama a Dios primeramente, es el eje de su vida y sobre todo que tiene la intención de ayudar. Ella es médico y se dedica a ayudar a muchas personas", expresó.

El ex conductor, que conoció a María en un viaje a Israel, confesó que está enamorado y experimentando cosas nuevas.

ÓSCAR BURGOS: "LE DEBO UNA DISCULPA A LA FAMILIA DE KARLA LUNA"

"Formar una familia es uno de mis sueños, sí lo he pensado y quiero tener tres hijos, y espero que el Señor me conceda esa fortuna en algún momento de mi vida no tan lejano".

Por último, dio su declaración fuerte, pues Mauricio asegura que ya piensa en convertirse en padre de una niña que sería adoptada y ya tiene el nombre perfecto para ella.

(Azucena Uribe)