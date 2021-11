Radamés llora y suplica perdón a "La Wanders Lover": "Perdón por golpearte"

El polémico comediante y actor Radamés de Jesús rompió en llanto en uno de los capítulos del reality de Televisa, "Inseparables", donde también pidió perdón a su compañera "La Wanders" por el daño que le ha ocasionado al igual que a sus hijas.

Recordemos que la pareja es una de las que más ha dado de qué hablar en el reality show, ya que hace unas semanas se habló sobre la "acalorada" discusión que tuvo la pareja; y ahora sobre el alcoholismo que suele cambiar la vida de Radamés.

En esta ocasión fue a través de TikTok en donde se rescató la confesión que hizo Radamés en pleno programa a ´La Wanders´ sobre su problema de alcoholismo. Ofreció disculpas por el daño que le ha hecho tanto a ella como a sus hijas. Admitió que el alcoholismo a veces destruye todo lo que está a su alrededor.

"Perdóname por beber, perdóname por el daño que te he hecho y a mis hijas y a todos los de nuestro alrededor. Porque hay veces que las adicciones se vuelven egoístas y no piensa uno en ese momento. Que me perdonen mis hijas. Por favor no quiero volver a tener esto en mi vida, Dios, por favor", expresó Radamés.

Asimismo, Radamés aclaró que, aunque no toma cada ocho días, cuando lo hace termina destruyendo todo lo que hay a su paso.

"No soy una persona que toma cada fin de semana, pueden pasar ocho meses, pero cuando tomo destruyo todo lo que hay alrededor destruyo todo lo que hay a mi alrededor. Me desaparezco. A mis hijas les he hecho mucho daño", agregó.

La publicación de este momento provocó cientos de reacciones, entre las que resaltan comentarios a favor de Radamés al aceptar que tiene un problema con el alcohol.

(Azucena Uribe)