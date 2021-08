Rafa Sarmiento exhibe discriminación a su hijo autista en restaurante

La querida ex conductora de "Ventaneando", Jimena Pérez "La Choco" volvió a enfrentar momentos de discriminación hacia su hijo que tiene autismo en un restaurante de Acapulco, su esposo Rafael Sarmiento fue quien dio a conocer esta terrible situación que vivieron durante unas vacaciones.

LUISITO COMUNICA CAPTA FENÓMENO PARANORMAL EN SU CASA: "NO SÉ SI PODRÉ DORMIR"









Rafa Sarmiento utilizó sus redes sociales para exponer este terrible momento que vivió su hijo en el restaurante Shu de Acapulco, del grupo de Suntory Rest.

En un primer tuit, el periodista indicó que le negaron la entrada al lugar con el perro de asistencia de su hijo que tiene autismo.

"Una pena y una vergüenza. El restaurante acaba de negarme la entrada con el perro de asistencia a niño con autismo (...) Le indiqué claramente a la hostess que la ley daba acceso al perro. Insistió que el gerente dijo que no, porque no había terraza donde ponerlo. Entrenado, certificado, con peto de identificación", dijo.

La noticia se volvió viral en tan solo unos minutos y el restaurante salió a ofrecer disculpas, asegurando que todo se había tratado de un "mal entendido".

"Lamentamos este mal entendido. Nos encantaría comunicarnos directamente para dar seguimiento ya que damos aviso a directivos, ¿nos ayudaría con un número de contacto por DM? Le aseguramos que En Grupo Suntory atendemos todas las disposiciones de acceso de la ley. Gracias", escribió el restaurante mencionado.

Sin embargo, la ´disculpa´ en realidad no fue del agrado de Sarmiento, pus aseguró que no hubo malentendido, pues explicó claramente que su hijo necesitaba del perrito de asistencia.

"No es un malentendido. Le indiqué claramente a la hostess que la ley daba acceso al perro. Insistió que el gerente dijo que no, porque no había terraza donde ponerlo. Entrenado, certificado, con peto de identificación. Hablaremos sí. No se quedará así les juro", advirtió el esposo de Jimena Pérez "La Choco".

Una pena y una vergüenza El @shurest Acapulco, parte del grupo de @suntoryrest acaba de negarme la entrada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo. Según Carlos Murillo el gerente,no puede aceptarlo.

Varias veces vine a este lugar.

Es esto legal? pic.twitter.com/dpTspzSHFH — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) August 22, 2021

Levantarán queja ante el Conapred

Rafa Sarmiento publicó lo sucedido en su cuenta de Twitter, donde indicó que levantará una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por lo sucedido en el restaurante de Acapulco.

La Conapred respondió el mensaje de Rafael Sarmiento en redes sociales indicando las vías por las que puede realizar su denuncia, mientras que el conductor recalcó que así lo haría y será este lunes cuando realice el proceso.

La participante de "MasterChef Celebrity" y su cuñada, Atala Sarmiento, replicaron el mensaje en sus redes sociales y lamentaron lo sucedido en el restaurante destacando la diferencia entre una mascota y un perro de servicio que cuenta con el adiestramiento y está certificado.

MANUEL MIJARES REVELA DESPUÉS DE 10 AÑOS POR QUÉ SE DIVORCIÓ DE LUCERO









Esta no es la primera vez que la exconductora de "Ventaneando" y su esposo alzan la voz en redes sociales, pues en otra ocasión se lanzaron contra el expresidente Vicente Fox por usar de manera despectiva el término "autista".

"Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra. Como un insulto", dijo Rafa Sarmiento.

(Azucena Uribe)