Rafael Amaya habría tenido supuestos encuentros íntimos con el doctor Duque

Nuevamente el actor Rafael Amaya esta en el ojo del huracán pues en el programa "Chisme No Like" dio a conocer que el protagonista de "El Señor de los cielos" había mantenido supuestos encuentros íntimos con Juan José Duque, el supuesto médico llamado "Estilista de las estrellas", quien fue detenido en CDMX hace unos días.

Javier Ceriani detalló que se enteró que Rafael Amaya habría visitado a Duque en su departamento en varias ocasiones para tener "encuentros destructivos" y relaciones íntimas.

Y por lo delicado del tema, Elisa Beristáin, quien también participa en Chisme No Like, comenta que deben anteponer ante dicha información la palabra "supuestamente", para evitar problemas.

Los dos (Duque y Amaya) habrían tenido contactos destructivos, se habrían intoxicado los dos juntos y luego a la cama juntos", comenta Ceriani.

Recordemos que, a finales de marzo, Juan José Duque, originario de Venezuela, fue detenido en CDMX por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia.

Entre los cargos que Duque enfrenta está una presunta distribución de drogas, y además se hacía pasar por estudiante egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara se informó en distintos portales de noticias.

Además, se habla de que muchas personas lo tienen demandado porque las habría estafado y realizaría también malos tratamientos quirúrgicos.

Duque ejercía como Médico Estético y ofrecía tratamientos a través de internet con sedes en la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, informó también la Fiscalía en un comunicado.

RAFAEL AMAYA REAPARECE EN REDES CON ROSTRO DISTINTO

El actor Rafael Amaya sorprendió a sus fans en redes sociales pues hace pocos días compartió una foto en donde aparece irreconocible del rostro, incluso comenzó a circular un rumor en donde aseguran que se sometió a una cirugía.

"Ese no es Rafa la cara no se ve igual", expresó una de sus seguidoras en Instagram.



En la foto que compartió aparece con su representante Karem Guedimin desde una casa en la playa en Miami, Florida, donde aparece muy contento, sin embargo, su rostro luce un tanto distinto.

Pero muchas fans del actor de televisión pidieron no criticarlo, pues ha pasado por momentos complicados por la enfermedad que tuvo y que lo obligó a salir de la serie "El Señor de los Cielos", así como por sus problemas de adicción que lo llevaron a estar internado varios meses en la clínica de rehabilitación del ex campeón del boxeo Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa.

"Obvio que es él pero estamos opinando lo cambiado por su proceso que está llevando", "por toda la droga que se metía hasta el rostro le cambió, pero me resulta extraño ese cambió, hasta parece que se hizo una cirugía en la cara" y "su rostro es tan distinto", son otros de los comentarios en la fotografía que compartió Rafael Amaya.

Aunque algunas personas se enfocaron en su apariencia física, otras más le mandaron muchas muestras de apoyo.

Recordemos que anteriormente la revista TVNotas publicó que Rafael Amaya padecía delirio de persecución, a consecuencia de sus adicciones. En una transmisión en vivo junto a su amigo y compadre Roberto Tapia, comentó que se trataba de "puros chismes, puro mitote, no crean nada".

"Tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro, aquí estoy y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes".

(Azucena Uribe)