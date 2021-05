Rafael Amaya reaparece en fiesta, habla de sus adicciones y rehabilitación

Rafael Amaya fue cuestionado sobre cómo es la relación que sostiene con Julio César Chávez luego de que este reveló que el actor no había terminado su proceso de rehabilitación (FOTO TOMADA DE IG @chismeenvivo )

El actor Rafael Amaya reapareció en redes sociales con una entrevista y hablo de su rehabilitación por su adicción a las drogas.

Durante un evento realizado en Anaheim, California, el protagonista de "El Señor de los Cielos", Rafael Amaya se mostró con buen semblante y feliz de poder participar en este evento organizado por su compadre Roberto Tapia.

En la entrevista concedida al programa "Suelta la Sopa", el actor de 44 años confesó que su vida cambió completamente cuando reconoció que tenía un problema.

"Todos me apoyaron en cuanto yo acepté que tenía una adicción y ya no me resistí a recibir ayuda", dijo Amaya.

De la misma manera, el actor no dudó en bromear con el tema de sus adicciones y reconociendo que ahora su vida está en orden, comentó: "

Todo empezó a fluir, con todo lo que se arregló en mi vida porque andaba echando mucho desmad&%".

Durante la entrevista Rafael Amaya también hablo de su relación con el ex boxeador Julio Cesar Chávez, quien es su padrino y ayudo con su rehabilitación en una de sus clínicas de rehabilitación en Culiacán.

Ante estas declaraciones, Rafael Amaya fue cuestionado sobre cómo es la relación que sostiene con Julio César Chávez luego de que este reveló que el actor no había terminado su proceso de rehabilitación pues no se presentaba a las juntas.

El actor que dio vida a Aurelio Casillas en "El Señor de los Cielos" reveló que tiene una gran relación con el ex pugilista y que además todo lo que se dijo es mentira pues él lo quiere mucho.

