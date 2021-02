Rafael Amaya reaparece en redes con misterioso mensaje y causa euforia

Tras tres años de ausencia en las redes sociales el actor Rafael Amaya, reapareció en las redes sociales con una fotografía muy especial, acompañada de un misterioso mensaje, que podría anunciar su esperado regreso a la pantalla chica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "NO TENEMOS DINERO": ASEGURO HERMANA DE RICARDO CRESPO PARA SU DEFENSA

"Artillería pesada", se lee junto a una fotografía que Rafael Amaya subió a su cuenta de Instagram.

En su instantánea el protagonista "El señor de los cielos", Rafael Amaya aparece acompañado de su mánager y un ejecutivo de producción de la televisora Telemundo.

"Todos estábamos esperando su regreso" y "Al fin la leyenda regresó" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ya cuenta con más de 120 mil me gusta.

Rafael Amaya dejó las drogas y el alcohol

Recordemos que en diciembre del año pasado, el actor reveló que los excesos en alcohol y drogas motivaron su desaparición, pues ingresó a la clínica de rehabilitación Baja del Sol, propiedad de Julio César Chávez.

"Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber", compartió con la revista People en español.

Asimismo, agradeció a sus familiares, amigos y equipo de trabajo por todo el apoyo que le brindaron durante su rehabilitación.

En dicha entrevista, el actor de 43 años mencionó que se sentía entusiasmado con la posibilidad de retomar su carrera y dejar atrás el personaje de Aurelio Casillas, que lo afectó profundamente.

"Sí me afectó un poco la fama, la verdad, pero ahora ya empiezo con el pie derecho y con todos estos ángeles. No quiero volver a perder el amor que se me ha brindado y la fe que tengo ahorita", comentó a la revista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTEDRESAR: "LA CHILINDRINA" REVELA QUE POR VENDARSE LOS SENOS TUVO TUMORES

Amaya aseguró que, tras salir de la clínica de rehabilitación se siente con el control su vida y en paz. "Soy algo nuevo, volví a nacer", declaró el actor.

El histrión salió definitivamente de la clínica Baja del Sol el 22 de diciembre y, de acuerdo con el campeón del boxeo, Julio César Chávez, seguirá acudiendo a juntas para no descuidar su rehabilitación.

(Azucena Uribe)