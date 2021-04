Rafael Amaya reaparece en redes y lo acusan de usar un doble

El actor Rafael Amaya reapareció en redes sociales luego de que se viralizara un video protagonizado por el en donde corre por las calles de Tijuana presuntamente alterado y pidiendo apoyo pues se le escucha decir a los policías que lo están siguiendo, como si tuviera un ataque de delirio de persecución, ahora rompe el silenció y habla de la polémica que desencadeno dicho material.

Recordemos que fue en 2013 cuando "El señor de los cielos" se estrenó y rápidamente cautivó a miles de personas que no podía perderse ningún capítulo en donde Rafael Amaya daba vida a "Aurelio Casillas", él personaje que lo llevaría a la cima de su carrera y que dejó impactados a miles de admiradores del actor.

Fans que ahora muestran desconcierto luego de la aparición de un video donde se decía que el actor deambulaba por las calles en un estado preocupante.

El inolvidable protagonista de la serie "El señor de los cielos" aparece en redes y deja claro que está recuperado y señala que ha tocado fondo que le han pasado situaciones contundentes lo han llevado a entender.

"Los jodazos de la vida." y con sus palabras expresa

"He tocado fondo, más pa´ abajo no se pudo. La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, y me siento vivo otra vez, me siento muy contento, siento el calor del sol.. es muy diferente es otro mundo", indicó Rafael Amaya.

El actor aclaró que ya habló de su pasado en una reconocida revista y asegura que el pasado ya está enterrado y ahora regresa por su trono, luego de haber tocado fondo, recibiendo el apoyo de su compadre Roberto Tapia.

"Ahora toca el momento de seguir así, sólo por hoy, un día a la vez y trabajar, trabajar mucho".

Una parte de la entrevista fue publicada en el Instagram oficial del reconocido programa "Suelta la sopa" donde se generaron varios mensajes para el actor, sus fans están de lo más contentos de verlo recuperado y listo para volver.

Algunos usuarios de redes señalaban que Rafael Amaya lucía irreconocible pero la realidad es que se ve mucho más recuperado y dispuesto a vivir un día a la vez, luego de haber pasado por situaciones tan complicadas.

ASÍ REACCIONARON LOS FANS DE RAFAEL AMAYA SOBRE SU APARICIÓN EN INSTAGRAM

Lamentablemente, muchas personas consideraron que no estaba en su mejor momento, e incluso aseguraron que pareció haber recurrido a un doble para que apareciera durante el en vivo; mientras que otros apuntaron a que se le ve muy ansioso.

Ohhh se metió de verdad en el personaje consumiendo ?????????? que pena #RafaelAmaya https://t.co/TibJ9fMg75 — Lic. Patricia Angélica ???? (@Bendecida1111) March 29, 2021

Luce Raro #RafaelAmaya ... será y ojalá deje las drogas y deje esas amistades como #RobertoTapia que aleguas de ve que sólo lo está utilizando ????????? https://t.co/7BUdCSl6h6 — JUANGABRIELA JACKSON (@YoZhoy) April 2, 2021

"Se ve muy nervioso pero se ve feliz todos merecemos una segunda oportunidad ojalá pronto te podamos ver de nuevo en la televisión","La verdad no se ve nada bien se ve como si quisiera salir corriendo no se ve bien el muchacho", "No se parece, ni la voz se parece", fueron algunos de los comentarios en redes.

(Azucena Uribe)