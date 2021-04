Rafael Amaya revela que busca novia: "vamos a ver candidatas"

El actor Rafael Amaya una vez más está en el ojo del huracán, pero en esta ocasión porque recientemente hizo un llamado a todas las mujeres pues está en busca de novia.

Con la promesa de que ya no se le va a perder tanto a sus fans, el actor Rafael Amaya se dirigió a ellas a través de un video en redes sociales.

Tras una recaída en las drogas y el haber estado en una clínica de rehabilitación, Rafael Amaya agradece a sus seguidores el apoyo incondicional, además refiere que está soltero y busca novia.

"Ocupo novia, estoy soltero, vamos a ver candidatas... ¡Manden fotos!, sobres, ¡sobres...!", indicó Rafael Amaya.

Famoso por su papel como Aurelio Casillas en la serie de "El Señor de los Cielos", Rafael Amaya se mostró contento en el video que él y Roberto Tapia comparten en sus respectivas redes sociales y menciona que sigue en proceso de recuperarse física y mentalmente.

Sobre su reaparición en la nueva temporada de El Señor de los Cielos indicó: "Tengo muchas propuestas de trabajo, tengo que pensarlas con el alma, ahora lo importante es estar bien física y mentalmente y agradezco a Dios, a mis amigos y familiares que no me han perdido la fe."

Además, el sonorense reconoce que sus adicciones lo llevaron a un punto muy bajo, pero que ahora se encuentra totalmente sobrio y contempla visitar muchas ciudades para saludar personalmente a sus seguidores.

"La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol. Me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento".

Recordemos que Rafael se inició en México como actor al formar parte en programas como "Mujer, casos de la vida real", y su debut en las telenovelas mexicanas lo hizo en "La casa en la playa", en el año 2000, junto a Cynthia Klitbo y Blanca Guerra.

Luego intervino en otras como Salomé, posteriormente se fue a vivir a Estados Unidos, donde ha participado en otras como Alguien te mira y su mayor éxito es sin duda El Señor de los Cielos, donde dio vida al narcotraficante Aurelio Casillas.

(Azucena Uribe)