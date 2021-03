Rafael Inclán habló del romance que tuvo con Maribel Guardia, el actor causó controversia al revelar que hace tiempo tuvo una relación amorosa con la actriz costarricense. Inclán explicó que el romance con la ex pareja de Joan Sebastián fue hace más de 30 años.

El actor recalcó que fue muy afortunado por haberse relacionado con Guardia, pues él no se considera guapo y la costarricense es una mujer muy bella. Rafael explicó porqué mantuvieron en secreto su romance y la razón de revelarlo hasta ahora.

Fue en una entrevista en el programa "Hoy", donde el actor icónico del cine de ficheras, reveló que mantuvo una relación sentimental con Maribel Guardia. Al dar la noticia, también externó que no sabe lo que hizo para que la famosa se fijara en él, pues no se considera agraciado.

De acuerdo con su testimonio, el romance con Maribel fue hace más de 30 años. Sin embargo, pese a que el tiempo transcurrió, el actor dejó en claro que su ex pareja le sigue pareciendo una mujer muy guapa.

Entre risas, Inclán advirtió no saber qué le vio Maribel, pues dijo que "era feo". Y es más, "No sólo ella, he sido muy afortunado en la vida. Estoy en medio, ni feo ni guapo, pero sí muy afortunado", externó.

Sin embargo, explicó que lo revelado lo hace con mucho respeto, pues tanto él se acaba de casar como Maribel Guardia tiene un matrimonio sólido.

Hay un respeto, ella tiene una pareja. Así que respeto su relación en su sistema y su estilo, que bueno, cada quien caminemos, estoy recién casado, entonces yo creo que también es un respeto para mi pareja, dijo Rafael Inclán sobre Maribel Guardia.

Rafael Inclán y Maribel Guardia compartieron créditos en películas de la década de los ochenta como Macho que ladra no muerte, De todas... ¡todas!, Un hombre violento y A garrote limpio y en telenovelas como Amigas y rivales. Ambos son recordados y reconocidos por sus participaciones en el cine de época.

(Imelda Téllez)