Rafita Balderrama pierde a su padre: "Descansa en Paz Papá"

Rafita Balderrama pierde a su padre, el famoso conductor compartió su luto con sus seguidores en redes sociales y publicó una emotiva foto para homenajear la memoria de su papá.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a través de su cuenta de Instagram, Rafita Balderrama compartió una fotografía en blanco y negro donde posa junto a su papá.

Descansa en Paz Papá. Gracias por todo.#PazyBien, escribió el conductor en su publicación que ha rebasado los mil 700 "Me gusta" y varios comentarios de sus seguidores dándole el pésame.

El matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría" informó que la muerte del papá de Rafa Balderrama fue a causa de un infarto.



El presentador, originario de Chihuahua, nació el 28 de mayo de 1979. Comenzó en un programa de comedia en 1999 llamado "Black and White", donde compartía pantalla con Perico Padilla y Omar Chaparro. Posteriormente en 2004 formó parte de la emisión de Televisa titulada "No Manches".

A pesar de que logró ganarse el cariño del público con su participación en la televisión, Rafa Balderrama ganó especial popularidad por ganar la batalla contra la obesidad. Hace 12 años, Rafita se sometió a una cirugía de bypass gástrico, debido a razones de salud, con el fin de bajar de peso.

Después de ser papá [la cirugía] es otra de las mejores decisiones que he tomado, me cambió la vida, me dio muchísima energía y salud. Si me hubieran dicho antes que era tan fácil no habría esperado 27 años", aseguró el conductor al diario El Heraldo de Chihuahua.

Posteriormente, el presentador logró bajar de 178 kilogramos hasta 69 kilogramos, debido a la cirugía. Después de ello, con base en dietas especiales, su peso ronda entre los 82 y 85 kilogramos.

(Aline Núñez)