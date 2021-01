Ramón Ayala enfrentará demanda; podrían revelar comprometedores videos

De no llegar a acuerdos con el pago de sus regalías, ex guitarrista de Ramón Ayala amenaza con compartir videos comprometedores (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Recientemente se dio a conocer que el acordeonista Ramón Ayala enfrentaría una demanda en una corte de Texas por uno de los ex vocalistas y guitarrista del grupo "Los Bravos del Norte", luego de que este fuera demandado por el intérprete por más de 1 millón de dólares en regalías, al abandonar la agrupación.

Se trata de Mario Marichalar, quien exige un porcentaje de los cinco millones de dólares en regalías digitales que Ramón Ayala, "El Rey del Acordeón" habría recibido desde 2013.

Según información del programa "Primer Impacto", Marichalar participó en 21 discos y cantó 270 canciones, por lo que tiene derecho a regalías como creador, intérprete y músico.

Por su parte, la estrella del regional mexicano acusa a su ex compañero de querer lucrar con su exitosa carrera de 50 años y dice que no tiene derecho de reclamar regalías sobre temas porque no existe un contrato entre ellos, que solo le pagaría por presentaciones. En tanto que Marichalar asegura que de los 105 discos grabado él participó en 21 y cantó 270 temas.

En este contexto, Mario quien ha formado una nueva agrupación, asegura que tiene videos que podrían comprometer gravemente a Ramón Ayala, pero que son tan fuertes que los tiene bien resguardados, aunque señala que, de ser necesario, no dudará en sacar a luz el mencionado material.

Cabe señalar que Ramón Ayala no quiso atender entrevistas debido a que aún existe una demanda hacia su persona y prefiere evitar algún tipo de controversia que pueda afectar su situación legal.

(Azucena Uribe)