Raúl Velasco le hizo el feo a estos cantantes por su apariencia física

Raúl Velasco le hizo el feo a estos cant...

Raúl Velasco es considerado uno de los conductores más icónicos de la televisión mexicana, pero su carrera también estuvo marcada por la polémica.

Durante tres décadas, Raúl Velasco fue el conductor estelar del legendario programa "Siempre en Domingo", en el que se presentaron artistas de talla nacional e internacional.

LOS ARTISTAS, CANCIONES Y PODCAST MÁS ESCUCHADOS EN SPOTIFY 2021

Con su carisma se ganó el corazón de millones de televidentes, pero Raúl Velasco también es recordado por haber despreciado el talento de varios famosos, en aquella época el conductor les negó la oportunidad de presentarse en su exitoso programa por sus prejuicios.

Raúl Velasco le hizo el feo a algunos cantantes por su apariencia física, su estatus social, su tipo de ropa o por su cuerpo. Ana Gabriel, Joan Sebastian, Isabel Lascuráin, "Chico Che" fueron algunas de sus victimas.

Raúl Velasco humilló a Ana Gabriel por su "humilde" vestuario, el conductor creía que la ropa de la cantante no estaba a la altura de su programa.

Años después, Ana Gabriel contó que le dijo a Raúl Velasco que la ropa era lo que menos importaba, porque el público la quería y la aceptaba con su ropa "humilde".

Yo le dije que la ropa era lo que menos importaba en un momento dado para expresarse desde adentro, que mi riqueza y mi belleza estaba internamente y que si el público me aceptaba aún con mi ropa humilde quería decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro.

Juan Figueroa Rodríguez, mejor conocido como Juanello fue presentado en el programa "Siempre en domingo" con el slogan: "el feo que canta bonito".

Raúl Velasco también criticó la forma de vestir de "Chico Che", el conductor le pidió al cantante que se quitara su overol.

"Chico Che" contó que no se cambió el clásico vestuario que lo caracterizaba y la incómoda petición de Raúl Velasco quedó como una anécdota que incluso se mencionó en su programa.

El grupo Pandora se presentó en el programa "Siempre en domingo", cuando interpretaron la canción "Cómo te va mi amor", Isabel Lascuráin rompió en llanto.

Años más tarde, Isabel Lascuráin recordó que Raúl Velasco le dijo que si no bajaba de peso no se presentaría en su programa. El conductor consideraba que la cantante no tenía la imagen adecuada para salir en televisión.

El cruel comentario de Raúl Velasco provocó que Isabel Lascuráin se volviera insegura, con los años, la cantante se aceptó tal cual es, incluso el conductor le ofreció una disculpa.

PREMIOS GRAMMY 2022 SE POSPONEN POR VARIANTE ÓMICRON

Joan Sebastian fue otra víctima de Raúl Velasco, en una ocasión, el cantante le recordó que lo rechazó cuando comenzaba su carrera porque no tenía tiempo para él.

Joan Sebastian no se quedó callado y le mencionó a Raúl Velasco todos los desplantes que le hizo antes de ser famoso. En una entrevista el conductor reveló que no tomaba enserio al llamado "Poeta del pueblo" por el aspecto de su cara.

(Ann Ventura)