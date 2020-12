¿Reconciliación? Angélica Rivera pasará la Navidad junto a su ex

Siempre nos juntamos en Navidad y no es porque vayan a regresar, pero está padre que pasemos Navidad con mi papá y mi mamá y que se lleven súper bien. Lo estoy diciendo desde ahorita porque seguramente el 24 vamos a subir una foto en este bello árbol, entonces para que la nota del 25 no sea: Hay regreso entre Angélica y El Güero eso no.