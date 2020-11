¿Reconciliación? Karol G y Anuel se reencontrarán en los Latin Grammy

Desde el pasado mes de agosto Karol G y Anuel AA no se han mostrado juntos en redes sociales, fans de la famosa pareja de reguetoneros rumoran que su relación podría haber terminado.

Con el paso de las semanas la especulación tomó fuerza ya que ni Karol y mucho menos Anuel se han mencionado al respecto, por lo que esta noche en la ceremonia de los Latin Grammy sus fans esperan que las cosas se aclaren y vuelvan a estar juntos durante el evento.

REYLI BARBA VA POR SU PRIMER LATIN GRAMMY: "TODOS LO MERECEMOS"

Sin embargo, otros comentan que solo se trata de un silencio que los artistas han buscando "intencionalmente" para reaparecer juntos en un escenario internacional.

Y es que en una de las últimas historias que la cantante colombiana publicó en su cuenta oficial de Instagram, mostró una imagen de una pareja desnuda dentro de un velero, dejando el mensaje "tú me dices Anuel", mensaje que acompañó con emojis de amor y picardía junto a un diablito, lo que podría dejar en claro que su relación continua y que Anuel sigue siendo su prometido y novio.

LATIN GRAMMY 2020: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA ENTREGA ONLINE?

A unas horas del prestigioso evento, la intérprete de "Tusa" adelantó en una instastorie que está lista para su presentación.

Listos para #LatinGrammy? Yo viviendo el momento... Comentó Karol G en su último post en la que se le ve junto a un equipo de estilistas maquillándola.

Mientras que el puertoriqueño publicó un videoclip musical con una canción que marcaría el fin de su carrera pues en ella habla de lo deprimido que se siente y expresa que ya no quiere cantar.

Nos vemos en los Grammys y después... no sé... no quiero cantar más, escribió Anuel en Instagram, mensaje que preocupó a sus fans quienes piden que no abandone su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de "REAL HASTA LA MUERTE" (@anuel)

(Aline Núñez)