¿Reconciliación? Toni Costa presume vacaciones con Adamari López

Es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida, dijo Adamari López.