Remmy Valenzuela es demandado por golpear brutalmente a su primo y a su novia

El cantante de música grupera Remmy Valenzuela se encuentra en el ojo del huracán luego de darse a conocer que su primo lo demando presuntamente por propinarle una golpiza el domingo por la noche en el rancho del intérprete mexicano.

Cabe señalar que esta demanda fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en Guasave, los cargos que afrontaría Remmy Valenzuela son: violencia familiar, lesiones dolosas tras propinarle una golpiza a puño limpio a su primo, Carlos Armando "N" y la novia de este, de nombre Katy Aracely "N", siendo a la joven a quien azotó con cables de la luz en la espalda.

La agresión se registró la noche del domingo en la propiedad del Remmy, de nombre "El Campito", que se ubica por la calle 300, a un costado del Cefereso No.8, donde su primo de 21 años de edad se desempeñaba haciendo trabajos de jardinería y velador, y tocó que esa noche se encontraba acompañado por su novia de 20 años de edad, cuando arribó el cantante y los empezó agredir sin ningún motivo, según lo menciona la víctima.

De la fuerte golpiza provocó que se le fracturara el pómulo izquierdo, que pone en riesgo el ojo de Carlos, esto basado en la valoración médica que se le hizo en la ciudad de Culiacán.

La agresión se reportó en el 911 a las 21:00 horas del domingo, donde se encontraba la madre del agredido y en ese lapso Katy ingresó al Seguro Social en Guasave, hasta donde arribó personal de la Unidad de Género y posteriormente se hicieron presentes elementos de la Fiscalía en defensa de la mujer, además de tomarle declaración a la joven, también se entrevistaron con Carlos Armando, apoyando lo dicho por su novia, y fue trasladado a Culiacán, al temer que se diera otra agresión e incluso que lo pudiera matar.

Patricia Buelna, madre del agredido, y hermana de la progenitora del cantante, expresó que se han topado con una serie de obstáculos como el no quererles prestar la atención médica en la capital del estado, argumentando que la agresión ocurrió en Guasave.

Expuso que tuvieron que dejar su casa al detectar que su sobrino empezó a hacer rondines, y como medida de precaución optaron por salirse y resguardarse, al recibir incluso amenazas.

Descartó que su hijo y sobrino, Remmy Valenzuela, previo a lo ocurrido hubieran tenido algún problema o discusión, por lo que se dijo sorprendida de lo ocurrido.

FOTO TOMADA DE INSTAGRAM

"Mi hijo no hizo nada, lo que hizo él no fue humano, ni con la chica, que no tiene vela en el entierro, ni con su primo hermano, que es su propia sangre", lamentó la madre de Carlos.

(Azucena Uribe)