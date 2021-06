Remmy Valenzuela pierde contrato con su disquera y es buscado por la justicia

Hace unos días te informamos de la denuncia en contra de Remmy Valenzuela, su primo y su novia de 20 años recibieran una brutal golpiza por parte del cantante, ahora sale a la luz que las autoridades ya buscan al intérprete de "Mi Princesa" y su disquera Universal Music decidió cortar toda relación laboral con él a partir de que tuvo conocimiento de los hechos.

De acuerdo con medios nacionales, la Fiscalía del estado de Sinaloa ya emitió una orden de presentación contra Remigio Alejandro Valenzuela Buelna luego de ser denunciado por su primo y por la víctima a la que propinó tal golpiza.

Hasta el momento, se sabe que tiene dos carpetas de investigación abiertas en contra de Remmy, quien es buscado por la policía para que rinda su declaración de los hechos.

En el programa de "Suelta la Sopa" informó que Universal Music decidió romper todo tipo de relación laboral con el cantante y que no se sabe su paradero.

La joven de 20 años, Katy, víctima Remmy Valenzuela contó que fue este martes 8 de junio que los médicos autorizaron su alta hospitalaria y actualmente, se encuentra en algún lugar del país en donde está resguardada. Ni su propia madre sabe en dónde se ubica la joven, pues las autoridades la han resguardado del intérprete de "Mi Princesa".

Por otro lado, la defensa legal de Elizabeth Sandoval ofreció una entrevista con "Línea Directa" y ahí confesó que Remmy Valenzuela habría propinado tal golpiza a la joven porque enfureció al verla en su propiedad sin que previamente le hubiese solicitado un permiso para poder está en el rancho del cantante, pese a que su novio, el primo del famoso, trabaja ahí e incluso tiene una habitación asignada.

No obstante, tal parece que no haberle avisado a Remmy que llevaría a su novia en su día de descanso habría ocasionado el enojo del famoso y, en consecuencia, habría actuado como lo hizo; propinando una golpiza a la mujer que casi le arrebata la vida.

La representante legal de Katy le preguntó si además de los golpes y agresiones, Remmy Valenzuela habría abusado sexualmente de ella, algo que la joven negó:

"No, ni lo conocía, ella nada más tenía la relación con su primo, estaban diciendo que esto fue pasional pero no fue por ese lado porque "Katita" ni siquiera lo conocía, sabía que eran parientes, sabía dónde estaba pero nunca consideró que el hecho de estar ahí le ofendiera tanto a él. Le dije ¿te violó?, -no para nada, nunca me tocó mis partes, nunca hubo ese lenguaje-, en ese sentido de querer abusar de ella jamás, su enojo fue el estar (en el rancho)", expresó la jurista.

Esta mañana en el programa "Suelta la sopa" revelaron que la esposa de Remigio, Ariadne, habría pedido a los familiares del músico retirar la denuncia en su contra. Sin embargo, estos no accedieron: "Su esposa (...) está muy preocupada de que se le acabe la carrera a Remmy y ha estado hablando al primo de él para que retire la denuncia", informó Juan Manuel Cortes.

"Pero eso no va a suceder", remató Aylín Mujica, quien también informó que el día de ayer, Carlos "N", el primo del cantante, quien recibió la agresión junto a su pareja, se encontraba en el Seguro Social en México, presuntamente para someterse a una cirugía en ambos pómulos.

Además, reportó que la novia de Carlos tendría serias afectaciones por la golpiza y que esto posiblemente repercutiría en sus riñones, según informó la mamá del familiar al programa de espectáculos. Asimismo, Katy "N", negó haber sido abusada sexualmente por el cantante y acordeonista de regional mexicano.

¡#RemmyValenzuela golpeó a una joven de 20 años! ¿Por qué fue la agresión? Katy, víctima del cantante, cuenta cómo sucedieron los hechos.#PájarosEnElAlambre?? en #SaleElSol??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/8in2oYlfVc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 11, 2021

