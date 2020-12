René Franco ataca a Paty Navidad: "No fuiste a la escuela, admítelo"

René Franco ataca a Paty Navidad: "No fu...

Quien no deja de dar de que hablar en redes sociales es la actriz y cantante Paty Navidad, polémica por sus declaraciones sobre la covid-19 (FOTO ESPECIAL)

Desde hace unos meses la actriz Paty Navidad ha generado polémica por sus comentarios hacerla de la veracidad del coronavirus, la red 5g y la vacuna cintra el covid-19, pero recientemente Rene Franco se lanzó contra ella y la señalo de compartir información falsa.

Cabe señalar que Paty Navidad ha utilizado sus redes sociales para manifestar su descontento en contra de las medidas que impone el gobierno al respecto de la covid-19; según ella, simplemente es una forma de impulsar el "Nuevo orden mundial" y el dominio a través de tecnología de punta, como los microchips y el 5G.

Recordemos que anteriormente muchas personalidades del espectáculo se han manifestado en contra de las ideas de Paty Navidad como es el caso del presentador René Franco habló en su programa "La Taquilla", al respecto del caso de un hombre en India que demandará a un laboratorio por supuestos daños colaterales tras aplicarse la vacuna contra el coronavirus; fue así como surgió el nombre de Paty Navidad.

"Que sepan que hay problemas y peligros. Mientras Paty Navidad insiste en que ella sabe cuál es la verdad, los que hacen las vacunas todavía no saben cuál es la verdad. Cuál sí funciona y cuál no", dijo Franco sobre la actriz, quien "se la pasa tuiteando" sobre el tema.

René Franco fue muy contundente con la mujer que comparte teorías conspirativas

El periodista cuestionó de forma contundente a la mujer que ha lanzado videos en sus redes hablando sobre temas que responden a situaciones ligadas a teorías conspirativas que surgen en internet, o de las que se tiene conocimiento que existen desde hace décadas.

René Franco incluso cuestionó a Patricia, le preguntó al respecto del "tugurio, congal o alcantarilla" del que extrae toda la información que la mujer que también apoya a Donald Trump comparte en sus redes sociales; como si se tratara de la única verdad.

"Estudié un poco de Química y claramente Paty Navidad no fue a la secundaria o no se enteró de lo que pasó en la secundaria. La luciferasa es una enzima, no es una proteína", se burló René Franco al respecto de la teoría más reciente sobre la bioluminiscencia de esta enzima oxidativa.

Franco dijo que Navidad se cree todo esto porque "no tiene referentes", se burló al respecto de la forma en la que algunas personas como Miguel Bosé o el youtuber Riix se han manifestado en redes al respecto de la pandemia de coronavirus.

Cabe destacar que Paty Navidad ya amenazó con hacer una cuenta alterna en Twitter para compartir sus pensamientos al respecto de la pandemia.

