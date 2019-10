Retan a Bárbara de Regil a comer tacos y esta fue su reacción

La actriz Bárbara de Regil hizo lo que nunca se hubiera imaginado, se comió un taco de canasta en compañía de El Escorpión Dorado.

De acuerdo a Infobae, tras toda la polémica protagonizada por Bárbara de Regil, la actriz estuvo en el programa de YouTube del Escorpión Dorado, en donde el conductor la retó para comer un taco de canasta.

Al principio Bárbara de Regil dudó en comer el taco de canasta, e incluso preguntó si era frito, pero al saber que estaban cocinados con grasa, su cara de sorpresa pudo ser captada por la cámara del programa.

Con sorpresa y miedo, la actriz aceptó el reto y decidió abandonar la dieta por ese día y darle solo una mordida al taco.

Cuando tomó la iniciativa de comer un taco, de Regil le preguntó al vendedor ¿De qué tenía?: "Papa, frijol, adobo, chicharrón".

"—Papa no porque es carbo con carbo, pues a ver uno de frijol.

—Carbo con carbo ¿Qué es eso?

—Pues papa y la tortilla, no eso es too much"

En el material se ve a la sorpresa de Bárbara de Regil al ver cuánto aceite tiene el taco, pero eso no quita como la actriz nada más se quedaba viendo al taco con miedo.

"Wey, está lleno de aceite. Maldita sea", mencionó la actriz mexicana, lo cual el Escorpión Dorado le respondió "Esto se ve bien sano y bien dietético". Ante sus palabras, la cara de Bárbara de Regil nada más mostró el miedo de lo que tenía en sus manos.

Ya cuando por fin Bárbara de Regil mordió el taco, el escorpión dorado empezó a hacer burlas sobre cómo la actriz mexicana se iba a transformar después de darle una mordida.

Después de que pudo degustar el taco y de masticarlo, confesó: "Si está bueno".

