Revelan audio inédito de Karla Luna enfrentando a Panini y Américo

Y estoy casi segura que le mentiste a Américo diciéndole que yo me metí con alguien de San Pedro, del que siempre me está hablando, o que me metí con hombres y que salí, porque tú sabes que yo no me metí con hombres y que siempre lo esperé a él, sabes bien que yo te decía que estaba enamorada de él y que tú me decías ´déjalo a la ching... no te merece, seguramente anda con otra´, sabes que tú influenciaste en mí.