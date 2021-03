Revelan audio inédito del padre de Luis Miguel, antes de morir

No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr. La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad, expresa Luisito Rey, reflexionando sobre la vida y la fe.