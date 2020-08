Revelan audios de Giovanni Medina haciendo comentarios homofóbicos

Nuevamente la ex pareja de Ninel Conde, Giovanni Medina se encuentra en el ojo del huracán luego de que filtraran unos audios en los que el empresario hace comentarios homofóbicos hacia un asistente de la actriz.

De acuerdo a Grupo Fórmula, los audios salieron a la luz luego de que Giovanni fuera entrevistado en el programa de "Venga la Alegría" en donde afirmó que no se consideraba homofóbico e incluso rechazó cualquier acto de discriminación hacia la comunidad LGBTQ.

"Que no traten con el niño, es peligroso. Un hombre que se acuesta con hombres", dijo el empresario antes de que fuera interrumpido por la también cantante quien lo cuestionó: "¿qué te violaron a ti o por qué tienes ese trauma?", a lo que Medina respondió: "No, yo estoy bien centrado en lo que soy y un hombre que se acuesta con otro hombre, que tiene relaciones sexuales con otro hombre, está muy pervertido y es peligroso que esté cerca de un niño".

Cabe señalar que el escándalo surgió por el descontento de Giovanni Medina con Miguel Ángel Valdez Wolosky, quien trabaja con Ninel Conde como su asistente, por lo que ahora demandará al empresario por daño moral.

"La homofobia y todas las fobias son malas, la verdad es que no comparto e incluso condenaría cualquier tipo de persecución hacia cualquier persona", mencionó el empresario días atrás.

Asimismo, Miguel Ángel Valdez Wolosky señaló que en la demanda de la expareja de Ninel lo acusa de ser escort, de ejercer la prostitución y de llevar una mala vida, algo que ha sostenido desde hace dos años cuando mandó a girar una orden de restricción en su contra para que evitara acercarse a la artista y a su hijo por sus preferencias sexuales.

"No tendría por qué preocuparse porque las personas tenemos valores, tenemos educación y las personas no por ser homosexuales vamos a violar a una persona ni a un niño.

¡Filtran audios donde Giovanni Medina hace comentarios homofóbicos hacia un asistente de Ninel Conde y exclusiva el trabajador de la cantante le responde! ???? #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/JwxGg0aOcD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 26, 2020

No es la primera vez que este señor hace algo en mi contra, de hecho, si nos vamos tiempo atrás, él metió una orden de restricción en mi contra, donde pedía que yo no podía acercarme a la casa de Ninel, ni a Ninel, ni al niño porque simplemente mis preferencias no son las que él quiere", mencionó el joven restaurantero.

(Azucena Uribe)