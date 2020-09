Revelan el paradero de Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel

Le vi en una entrevista que está con su hermano Alejandro, le dije a Yoli: ´uy, está hecho un hombre´ (y me contestó) ´ya lo he visto mamá´, pero se calló. Luego me dijo: ´mejor no decir nada´, le digo ´¿por qué?´, me dice 'porque él ha estado trabajando en El corte inglés, creo que tiene una hija (...). Yo deseo que le vaya bonito, fue un chico mío, cantaba tanto o mejor que el hermano, destapó al show de TV Azteca.