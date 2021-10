Revelan entrevista de Rix antes de salir de la cárcel; ataca a Juanpa Zurita

Hace unos meses el nombre de Ricardo González generó polémica, enojo incluso odio entre usuarios de redes sociales después de que se diera a conocer que saldría en libertad tras declararse culpable de abuso sexual contra la youtuber, Nath Campos y recientemente se dio a conocer una entrevista donde reveló que tuvo que echarse la culpa a cambio de su libertad.

El youtuber Fabian Pasos compartió en su canal de Youtube, MafianTV, una entrevista que sostuvo con Rix cuando el influencer, "horas antes de que quedara en libertad".

"Yo me declaré culpable a cambio de mi libertad, a cambio de ver a mi familia, a cambio de ver a mi mamá, a cambio de estar con mi novia. No es cierto lo que están diciendo los medios de estar esa cantidad de años en prisión y también es importante que sepan que quien pidió el procedimiento abreviado fue la parte acusadora, no yo (...) Me ofrecieron mi libertad, a cambio de una reparación económica", explicó previamente al inicio de la entrevista.

Ricardo González, mejor conocido como Rix, también detalló que le pidieron una reparación de daños de 7 cifras al principio de la negociación, pero "se pudo llegar a una cantidad de 6 cifras: "Estoy completamente endeudado, desfalcado, toda la familia pues muy feliz de que ya voy a salir. Lo que ellos están haciendo es preparándose para que cuando yo salga no haya temas como negativos".

"Yo no me declare culpable porque sí. ¿Quién se va declarar culpable antes de enfrentar un juicio? Yo me declaré culpable a cambio de lo que ellos me ofrecieron, que era la pena mínima. El ministerio público me quería dar 18 años 8 meses y me ofrecieron salir con 3 años 20 días", agregó.

Durante la entrevista Rix aseguró que dentro de la cárcel "es muy triste, está cabrón porque el que no tiene dinero no sale, el que no tiene dinero para estos abreviados no sale. Está cabrón lo que es el procedimiento abreviado y cómo te orillan a echarte la culpa a cambio de tu libertad. (...) Estando en la cárcel lo primero a lo que estás dispuesto a renunciar para salir es a tu inocencia porque está cabrón".

"(Me siento) muy fuerte, muy de la mano con dios, muy creyente, muy regresando a mi fe, conociendo gente, aprendiendo, viviendo, agradeciendo que hay cosas más valiosas que la libertad, que tenemos libertad mental, libertad de escoger dentro de lo que podemos escoger y agradecer la abundancia que tengo en mi casa con amor, con la cantidad de gente que me quiere de mi familia, darme cuenta quiénes eran mis amigos".

Rix también externó que no saldría "a tratar de tener más seguidores, a ser más popular, a ir por ese mundo de la fama y demás".

Arremete contra sus "amigos"

Ricardo González aseveró que durante su tiempo en prisión tuvo la oportunidad de convivir con personas que estaban pasando por una situación similar a la suya, pues comentó que había mucha gente inocente, lo que creaba un ambiente poco pesado.

Cuando tocó este tema, Rix arremetió en contra de dos youtubers que consideraba sus amigos, a quienes acusó de no quererse involucrar en su situación legal, aunque defenderlo pudiera haberlo ayudado en mostrar su inocencia en el cargo por agresión contra Nath Campos.

Se trata de Juanpa Zurita y Juca, a quienes señaló de no acudir a declarar como testigos para respaldarlo, ya que ellos estaban con Rix la noche que ocurrieron los hechos. "No quisieron testificar, ¿Por qué? Quién sabe, así te la pongo, dándome la espalda".

"Yo sé quién soy, yo no necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco necesito darle explicaciones a alguien de algo que no le pertenece. También quiero decirte que Juca y Juanpa aún me hayan dado la espalda, no fueron testigos porque se supone que ellos iban, como ella cuenta, en el mismo Uber", expresó para Fabián Pasos.

"Juca y Juanpa (Zurita), aun me hayan dado la espalda, no fueron testigos porque se supone que ellos iban, como ella cuenta, en el mismo Uber. No quisieron testificar, ¿por qué? Quién sabe. Así te la pongo, dándome la espalda, pudiéndome meter una prueba dura, porque no existía una prueba dura más que un peritaje médico de alcoholemia 4 años después, un peritaje psicológico de que le causaba repulsión cuando 2 años después estábamos de viaje juntos. Esto fue un tema político", agregó.

LA DETENCIÓN DE RIX

El yotuber fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México el pasado mes de febrero, para luego trasladarse al Reclusorio Oriente, pero el mismo día que ingresó, horas más tardes quedó en libertad tras pagar una fianza de 30 mil pesos, sin embargo, el juez le ordenó que no podría tener ningún acercamiento con Campos, además de hacerle un pago por reparación de daño y ser registrado como agresor sexual.

Durante su entrevista para Mafian TV, Rix reveló que se declaró culpable para conseguir la libertad, a pesar de que esto lo afectara económicamente, incluso comentó que estaba completamente endeudado. Es por ello que hace poco el también influencer comenzó a vender su colección de tenis junto a su autógrafo.

(Azucena Uribe)