Revelan fotografías de Gael García como el luchador Cassandro "El Exótico"

En la película "The Liberace", Gael García le dará vida a Cassandro "El Exótico", el luchador mexicano destacó en los años 80 y 90 por su apoyo a la comunidad LGBT+ (FOTO TOMADA DE IG @gaelgarciabernal.fanpage)

Se dieron a conocer las primeras fotografías de Gael García caracterizado como Cassandro "El Exótico".

Gael García le dará vida a Cassandro "El Exótico", en la película biografía "The Liberace of Lucha Libre", donde se contará la vida del luchador mexicano que se declaró abiertamente gay arriba del cuadrilátero.

El programa "De primera mano", reveló imágenes de Gael García con una cabellera completamente rubia y un vestuario muy similar al que usaba Cassandro "El Exótico".

"The Liberace of Lucha Libre" es dirigida por Roger Ross Williams. Algunas escenas de la película fueron grabadas en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Otro aspecto que llamó la atención es que Gael García se encontraba acompañado del cantante Bad Bunny, el reggaetonero al parecer tendrá una participación especial en la película.

La semana pasada Bad Bunny estuvo en Mexico en las grabaciones de la biopic del luchador Cassandro: 'El liberace de la lucha libre' protagonizada por Gael Garcia Bernal. Dicen que Benito tendría una participación especial en este filme. pic.twitter.com/gXkvNtalnv — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) June 6, 2021

En 2021, "The Liberace of Lucha Libre" retomó grabaciones, la producción se tuvo que suspender a causa de la pandemia de covid-19.

Cassandro "El Exótico" se dio a conocer en la década de los años 80 y 90, el luchador destacó por su presencia, coloridos trajes y apoyo a la comunidad LGBT+.

Saúl Armendáriz, mejor conocido como Cassandro "El Exótico" emigró a los 16 años a Estados Unidos porque en México fue víctima de discriminación y homofobia por su orientación sexual.

"The Liberace of Lucha Libre" no es el único proyecto que habla sobre la vida Cassandro "El Exótico", en 2018, la directora Marie Losier lanzó un documental inspirado en el mítico luchador. Se estrenó en el Festival de Cannes y fue proyectado en Ambulante.

(Ann Ventura)