Revelan las causas de la trágica muerte del actor Charles Levin, de la serie "Seinfeld", fue devorado por buitres

Fue dada a conocer nueva información sobre el fallecimiento del actor de la serie "Seinfeld", Charles Levin, quien fue encontrado muerto en el mes de julio de 2019, según los informes, fue "comido parcialmente por buitres".

De acuerdo con Grupo Fórmula, el Daily Mail de Reino Unido obtuvo acceso a informes del Departamento de Seguridad Pública de Grants Pass. En el informe se detalla cómo Levin cayó por un barranco en Grants Pass, Oregón, y fue encontrado muerto atrapado entre dos árboles.

ADIÓS, VAQUERO, MUERE A LOS 90 AÑOS ROBERT NORRIS, FUE MUNDIALMENTE CONOCIDO COMO EL ICÓNICO "HOMBRE MARLBORO"

Se reveló que el cuerpo había sido devorado por buitres, además de encontrarse evidencia de heces de estas aves alrededor del cuerpo.

Cabe recordar que Charles Levin fue reportado como desaparecido por su hijo el 28 de junio, y su cuerpo fue encontrado hasta el 13 de julio. Según los informes, estaba tratando de llegar a casa a través de una carretera aislada antes de perderse y terminar en la montaña.

¡DULCE MARÍA Y PACO ÁLVAREZ YA SE CASARON! A TRAVÉS DE REDES SOCIALES FILTRAN FOTOGRAFÍAS DEL ENLACE MATRIMONIAL

Levin es recordado por aparecer en un episodio de "Seinfeld – "The Bris" en 1993", además de tener papeles en Annie Hall, Manhattan y This Is Spinal Tap.

av