Revelan las últimas que le tomaron a Freddie Mercury antes de su muerte

La enfermedad del fallecido cantante Freddie Mercury era un secreto a voces y durante los últimos meses de vida permaneció alejado de los reflectores, pero nadie podía ser ajeno al deterioro de su salud.

De acuerdo a Infobae, en las últimas apariciones de Freddye Mercury junto a Queen, el artista se veía notablemente afectado por el avance del sida y causaba enorme preocupación en sus fans.

El 28 de agosto de 1991, Jim Hutton le tomó estas fotos a su pareja en su jardín.

Estas imágenes fueron las últimas de Freddye Mercury, ya que tres meses después, el 24 de noviembre de 1991, el ídolo fallecía a los 45 años por una bronconeumonía complicada por el VIH.

Con una camisa hawaiana que le queda holgada y unos pantalones de tiro alto, la leyenda de la música sonríe sin su famoso bigote. Está en el jardín de su casa en un día soleado. Cuando posó para Hutton, su pareja durante sus últimos seis años de vida, tenía 44 años.

ASÍ FUE LA LLAMADA QUE RECIBIÓ RAFA BALDERRAMA DE VALENTÍN ELIZALDE DESDE EL MÁS ALLÁ

"Ese verano, Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores, y Freddie caminó hacia mí", cuenta Hutton en un texto publicado en la cuenta de Instagram del club de fans del cantante.

“Quería que retrocediera, para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos, y sacó una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido que sabía que no se veía lo mejor, pero no me importó; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo", recordó Hutton.

De todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo

Tras el lanzamiento del álbum Kind of Magic, en junio de 1986, Mercury empezó a sentirse mal y a temer que tuviera que ver con esa extraña enfermedad que nadie sabía de dónde venía pero que no paraba de propagarse, el VIH. Unos meses después, en la primavera de 1987, acudió al médico para hacerse las pruebas. El resultado: era portador del VIH… Una enfermedad contra la que luchó durante dos años en privado. Lo hizo público 24 horas antes de morir.

Cuando el cantante descubrió su enfermedad, quiso terminar la relación con Hutton, pero este no se alejó de él. "Te quiero, Freddie. No voy a ir a ningún sitio", le contestó. Y así fue.

La reacción de Freddie ante su enfermedad fue de total incredulidad. No se hundió hasta las últimas semanas, cuando realmente se estaba muriendo, recordó Hutton.

En una de estas dos últimas fotografías a Freddie Mercury lo acompaña Oscar, uno de los seis gatos que adoptó. Pocos meses después, tanto el animal como el artífice de esta improvisada sesión fotográfica permanecieron al lado del músico durante sus últimas horas de vida.

Sin muchas opciones, Hutton decidió regresar a su Irlanda natal, donde vivió hasta que falleció de cáncer en 2010, a los 61 años. Eso sí, publicó el libro Mercury y yo. "Lo escribí para aliviar todo el dolor que sentía", explicó en una entrevista donde promocionaba el libro.

Una vez le pregunte por qué, de todas las personas del mundo que podía haber tenido, me había elegido a mí para pasar los últimos momentos de su vida. Me miró y me dijo: 'Luchaste por mí, me ganaste'. Freddie fue el mayor amor de mi vida, y sé que nunca volveré a amar así, reveló Jim Hutton en la publicación.

ARIANA GRANDE DEMANDA POR 10 MILLONES A FOREVER 21 POR APROPIARSE DE SU NOMBRE IMAGEN Y MÚSICA

En su testamento, Mercury dejó la mansión Garden Lodge que aparece en las imágenes y la mitad de su fortuna (y futuras ganancias por derechos de autor) a Mary Austin, la mujer con la que convivió durante seis años, hasta que Mercury le reveló que era gay, en 1976.

A su novio, Jim Hutton, que lo acompañó hasta que exhaló su último aliento, Freddie le dejó USD 500.000. Tras la muerte del cantante, Hutton tuvo que abandonar la casa donde había convivido con el cantante por pedido de Austin. De hecho, ella sigue viviendo en esa casa.

auc