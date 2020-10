Revelan motivos por los que Rafael Amaya dejó "El Señor de los Cielos"

La serie de "El Señor de los Cielos" es una de las más exitosas de todos los tiempos en nuestro país y sus 7 temporadas al aire lo respaldan, pero la salida abrupta del actor Rafaela Amaya sigue siendo una incógnita.

De acuerdo a El Heraldo, tras la ausencia de su protagonista, Rafael Amaya a muchos actores y amigos del actor han sido cuestionados sobre su paradero y todos han coincidido en la respuesta y es que nadie sabe nada del actor que diera vida al famoso "Aurelio Casillas".

Sin embargo, recientemente Raúl Méndez quien interpretó a Víctor "Chacorta" Casillas, hermano de "El Señor de los Cielos" en dicha trama durante las dos primeras reveló para el programa "De Primera Mano" las posibles razones que llevaron a Rafael Amaya a alejarse de los reflectores.

¿POR QUÉ DESAPARECIÓ RAFAEL AMAYA?

Quien diera vida a "Chacorta" habló por primera vez sobre la desaparición del ojo público de quien fuera su hermano en "El Señor de los Cielos", quien sin revelar tantos detalles, asegura que admira la valentía de Rafael Amaya por tomar esa decisión y no ser sobrepasado por su ego.

"Yo se lo aplaudo porque debe ser muy difícil el pleito del ego diciéndole 'es que tú eres El señor de los cielos, es que tú tienes que estar allá afuera para que la gente te aplauda, para que la gente te escriba, para que tengas más seguidores´ porque así es el ego del actor y que él haya tenido la capacidad y también la necesidad de pronto de aislarse, por que es muy dificil", dijo Raúl Méndez.

Así mismo, Méndez contó que para él fue muy difícil lidiar con la fama y la popularidad que le trajo el papel de "Chacorta" pues de ser una persona normal, de repente ya no pudo viajar en transporte público como lo acostumbraba a hacer.

"Es muy difícil, yo que no viví ni siquiera una cuarta parte de la fama que Rafa generó con el proyecto para mí fue muy complejo, de pronto de ser alguien común y corriente que se podía subir al metro, caminar por las calles de México, de pronto no poder hacerlo sí me generó mucho conflicto", confesó.

¿Regresa Rafael Amaya?

Esta es la pregunta que todo el mundo se ha hecho desde que el actor de "El Señor de los Cielos" desapareció del ojo público y es que, aunque su personaje en dicha serie ya desapareció, muchos de sus amigos y seguidores esperan que pronto vuelva a aparecer en la actuación con un nuevo proyecto.

"Me da mucho gusto que Rafa esté donde esté haciendo lo que tenga que hacer para que se calme, para que esté tranquilo y para que el día de mañana regrese con un proyecto nuevo y que la gente también lo deje de ver como El señor de los cielos". Dijo Méndez.

(Azucena Uribe)