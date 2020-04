Revelan que Alejandra Guzmán demandará a su hija por difamación

Tal parece que la disputa entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía está más viva que nunca luego de que la joven asegurara que a su madre la emborrachaban y drogaban personas cercanas a ella.

De acuerdo a Tribuna, todo parece indicar que el pleito entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía no terminará pronto, e incluso llegaría a los juzgados.

Recientemente el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante aseguró que la oficina de Alejandra Guzmán prepara una demanda en contra de la hija por difamación.

Gustavo Adolfo Infante detalló que la oficina de Alejandra Guzmán en México va a interponer una demanda en contra de Frida Sofía por las fuertes acusaciones que la nieta de doña Silvia Pinal, en donde aseguró que tuvo que abortar porque su mamá se metía con el padre de su hijo, y que la cantante no se acuerda porque sus representantes la drogan y no solo eso, la engañan, pues hace tiempo que no recibe un peso de la intérprete.

(Azucena Uribe)