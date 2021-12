Revelan que el novio de Daniel Bisogno tiene problemas de salud

Sí, hace unos días usó las redes sociales para pedir ayuda al Seguro Social, pero no porque así lo quisiera, sino porque se vio presionado. Lo que pasa es que la mamá de Jesús, desesperada porque no dan con lo que tiene su hijo, decidió llevarlo al Seguro Social; Daniel no estaba de acuerdo, pues ha hecho todo lo posible por ayudarlo en clínicas privadas con lo de su salud, pero pues no podía impedir que la mamá lo quisiera llevar.