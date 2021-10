Revelan que Ellen Pompeo recibió 5 millones para no denunciar a Patrick Demsey

La famosa serie "Grey's Anatomy" siguen dando de que hablar, recientemente salió a la luz que la producción habría cometido actos de corrupción y supuestamente le habrían pagado Ellen Pompeo por no denunciar a su coprotagonista.

Después de que el libro "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" fuera lazado la periodista Lynette Rice comenzó revelando peleas y detalles desagradables. Ahora también uno de sus actores, Isaiah Washington realizó fuertes acusaciones.

Durante una entrevista en el programa de radio KBLA Talk 1580, Washington señaló a su excompañera Ellen Pompeo de haber recibido 5 millones de dólares por debajo de la mesa para no hablar acerca del mal comportamiento de su coprotagonista, justo cuando el movimiento "#MeToo" estaba en auge.

Recordemos que a Washington lo despidieron del programa después de que hubo un conflicto público en el que él fue acusado de usar un insulto homofóbico en contra de su compañero T. R. Knight.

En el libro un guionista habló de pelea a golpes entre Washington y Dempsey, ocasionada por los retardos de ambos para molestarse mutuamente.

"Isaiah, por la razón que fuera aquel día, se lo tomó a mal y se fue por Patrick. Supongo que sintió que les faltaba el respeto a él y al equipo al tener que estar esperando. Se fue por Patrick, lo empujó contra la pared y le dijo: 'no me puedes hablar a mí como le hablas al maricón de T.R.", contó el guionista Harry Weksman.

Al respecto Washington dijo que su comentario fue sacado de contexto. "Ese lunes llega tarde. En lugar de disculparse por ello, se me enfrentó a la cara y me agredió tres veces. Físicamente. Hice lo que tenía que hacer como hombre", contó.

Washington dijo que le dijo a Dempsey: "No me vas a molestar, no me vas a tratar como una perra y no me vas a tratar como una mierda", además agregó que T. R. Knight no estaba presente en ese momento, pero él ya había oído hablar de que Knight se aterrorizó cuando Dempsey empujó a Kate Walsh contra una ventana, por ira.

Racismo

"Pasó de ser una pelea, que nunca fue una pelea, a que yo dijera algo sobre T.R.", dijo Washington, y agregó que fue "obligado a disculparse" para mantener su lugar en el exitoso programa. Fue así que, según explicó, su compañera Ellen Pompeo se puso 'nerviosa' por el rumor que rodeaba a otros artistas de la serie, incluidos Washington y Sandra Oh, quien dijo que jamás regresaría. "No podía creer que todos estuvieran más interesados en mí, en Sandra y en todos los demás que en ella".

Además, agregó que no le sorprendió la revelación de que Pompeo le faltó al respeto a Denzel Washington cuando él dirigió un episodio de la serie en 2016. "Ella realmente piensa que es buena con la gente negra, pero no lo es", dijo Isaiah, quien también señaló a Dempsey de ser racista.

"Una vez que tuve una conversación con él, me dijo: 'Isaías, ¿sabes que los hombres blancos son los amos del universo?' Y dije: '¿De verdad lo crees?' Y dijo 'Absolutamente'".

(Azucena Uribe)