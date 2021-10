Revelan que Eric Clapton financia a manifestantes antivacunas

Eric Clapton sigue en el ojo del huracán, la revista Rolling Stone reveló que el cantante financia manifestantes antivacunas en Reino Unido.

David Browne publicó en la revista Rolling Stone que Eric Clapton apoya al movimiento "Jam for Freedom", el cual está integrado por varios músicos de Reino Unido, que difunde mensajes contra las vacunas anticovid-19.

De acuerdo con el periodista el fundador de "Jam for Freedom", Cambel McLaughlin aseguró que Eric Clapton donó mil euros para el transporte, la gasolina y los honorarios legales.

Cuando McLaughlin envió un correo electrónico a la cuenta que figuraba con la donación, recibió un mensaje de texto del propio guitarrista de 76 años. 'Fue algo complementario, como: Hola, soy Eric, estás haciendo un gran trabajo', dijo McLaughlin. Más tarde, los dos hablaron por teléfono, y antes de que McLaughlin lo supiera, Clapton ofreció su camioneta VW Transporter blanca para seis personas, señaló Rolling Stone.

Además, el intérprete de "Tears in Heaven" también habría donado otra cantidad de dinero para que compraran una nueva camioneta para que los manifestantes puedan seguir difundiendo su mensaje por todo Reino Unido, Eric Clapton no descarto la posibilidad de reunirse con los integrantes de "Jam for Freedom".

También les dio una gran cantidad de dinero (McLaughlin se niega a decir cuánto) para comprar una camioneta nueva, y dijo que incluso podría sentarse con el grupo en algún momento. Gracias a la ayuda de Clapton, Jam for Freedom ahora es libre de difundir su mensaje por todo el Reino Unido.

En el mes de mayo, Eric Clapton aseguró que sufrió una "desastrosa" reacción después de que fue vacunado con AstraZeneca.

Mis manos y pies estaban congelados, entumecidos o ardiendo y prácticamente inutilizados durante dos semanas; Temí que nunca volvería a tocar, aseguró Eric Clapton.

Eric Clapton se declaró antivacunas, el cantante lanzó la canción "This Has Gonna Stop", donde expresa su rechazo a las medidas sanitarias y a la vacuna contra el covid-19.

Clapton se ha negado a tocar en lugares donde se exija que los asistentes deban presentar su comprobante de vacunación contra el Covid-19.

(Ann Ventura)