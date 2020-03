Revelan que Karla Panini no quiso visitar a Karla Luna en el hospital para hacer las paces antes de que muriera

Revelan que Karla Panini no quiso visita...

Hace dos años falleció Karla Luna tras una ardua lucha contra el cáncer que padecía, pero aún continúan los rumores sobre la relación con la que se suponía era su mejor amiga, Karla Panini.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el hermano de Karla Luna, Rubén Luna decidió compartir un video en sus redes sociales en el cual reveló cómo fueron los últimos días de la lavandera, donde incluso aclaró que su hermana quiso dejar todo en paz con Panini; sin embargo, ésta la rechazó.

"En sus últimos días ella perdonó y me quedo tranquilo porque ella se fue en paz, incluso en su perdón mi hermana la mandó a llamar a ella (Karla Panini), para que de alguna manera quedara en paz y que no hubiera remordimientos y esta persona no acudió al llamado de mi hermana", señaló Rubén.

Recordemos que tras la muerte de Karla Luna, allegados a Karla Panini aseguraron que habían hecho las paces antes de la muerte de la "comare morena", pero Rubén Luna recalcó la realidad fue totalmente diferente.

"Si quiero dejar en claro o desmentir cualquier rumor que ellas hicieron las paces así, no fue cierto, mi hermana sí se fue bien, perdonó, pero eso fue por su cuenta", añadió.

Asimismo el hermano de Karla Luna confesó que hasta el día de hoy, su familia no ha podido ver a Nina Victoria y Sara Valentina, quienes son hijas de Américo Garza y Karla Luna, ya que a los pocos días de que la "comare morena" falleciera, éste se llevó a las niñas a vivir con él.

"Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, videollamada y menos en persona, no hemos visto a las niñas hasta el día de hoy".

La ruptura de las "Lavanderas" se dio cuando Karla Luna reveló que su compañera y amiga le había quitado a su esposo y mantenían una relación secreta cuando ella peleaba contra el cáncer cervicouterino que padecía.

En Cristo no hay "karma" sólo hay paz, restauración, sanidad, liberación, una segunda vida,ysobre todo amor ...?? pic.twitter.com/M3M8YJWRCw — Ernestina del Mar (@ernestinadlmar) June 14, 2016

El 28 de septiembre de 2017 Karla Luna, la "comare morena" murió y unos meses después su viudo Américo Garza se casó con Panini, con quien hasta ahora vive.

(Azucena Uribe)