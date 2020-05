Revelan que Karla Panini y Américo estarían planeando irse del país

La polémica sigue rodeando a Karla Panini y Américo Garza luego de que Fabiola Martínez asegurará que había andado con el esposo de la "comare güera" cuando ellos ya estaban casados y el empresario Felipe Silva revelara que la pareja planea fugarse del país junto con las hijas de Karla Luna.

De acuerdo a Grupo Fórmula, durante una entrevista con el programa de espectáculos "Chisme No Like", el empresario que realizaba las giras a "Las Lavanderas", Felipe Silva hizo un llamado a las autoridades mexicanas, pues Américo le confesó que podrían desaparecer acabada la contingencia sanitaria.

"Hay un llamado para las autoridades y para la familia de Karla Luna porque Américo me hizo entrever en la llamada que podrían irse del país, irse a Estados Unidos y no saber más de chismes.

"Américo me lo dijo: ´si tú quieres seguir hablando, habla, pasa esta pandemia y nos vamos a Estados Unidos un par de años sabáticos, al final de cuentas tengo para vivir el resto de mi vida, así que tú síguete haciendo famoso´. Pero no quiero hacerme famoso, quiero que las niñas tengan a ambas familias, aparte el daño no se lo hacen a los abuelos, no se lo hace Américo, Karla Panini, el daño es para dos niñas menores de edad", explicó el empresario regiomontano.

Asimismo, invitó a la familia de Karla Luna a emprender acciones contra la ex pareja de la comediante, esto antes de que se escapen de territorio mexicano.

"Está a tiempo la familia de Karla Luna de actuar con dureza y con firmeza para que no permitan que sustraigan a las niñas y se las lleven a otra ciudad o a otro país", añadió.

Cabe mencionar que Felipe Silva ha sostenido en los últimos días fuertes declaraciones en torno a Karla Panini, a quien supuestamente pagó a cambio de favores sexuales e incluso afirmó que tanto ella como Garza solicitaban drogas en los diferentes shows.

(Azucena Uribe)