Revelan que la esposa de José José, Sara Salazar practica la santería

La muerte de José José ha estado rodeada de escándalos y parecen no terminar, el día de ayer se cumplió un mes de su fallecimiento y se ha filtrado su testamento.

También ayer el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguro que todos los bienes de José José fueron heredados por Sara Salazar, viuda del "Príncipe de la Canción".

"Me dicen que la tarde de ayer (jueves 24 de octubre) encontraron el testamento firmado por José (José). Y ¿qué creen? Todo es de Sara Salazar. Todo lo que hay de José José se lo deja a su esposa Sara Salazar", aseguró Adolfo Infante.

Pero usuarios de redes sociales decidieron revivir el rumor de que Sara Salazar, la tercera esposa del cantautor, realizaba rituales de santería junto al artista.

Durante una entrevista en "El Minuto que Cambió Mi Destino", José Joel reveló cómo incluso su hermana menor Sarita Sosa fue testigo de rituales que la llenaron de miedo cuando era niña.

"Sarita mi hermana, hace como unos quince años, en Miami todavía, nos llegó a contar a nosotros (Marysol y él) que estaba muy asustada porque había presenciado un ritual en el área de la alberca muy raro con sus papás, donde gente llegaba con velas, con gallinas a decapitarlas y a rociarse de sangre en la casa. Mi hermana (me lo dijo), esto no me lo contó la criada ni nada, mi hermana, a ese tipo de cosas llegaron tanto Sara como mi papá para ver si le regresaba la voz, me imagino yo", dijo.

El hijo mayor de José José, José Joel reveló cómo ahora Sara ya no hace cosas "con tanta maldad", pero incluso en 2017 se dijo que el querido cantante recurría a la santería para lidiar con su cáncer.

Con información de Vanguardia y Tribuna.

