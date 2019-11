Revelan que Luis Miguel quiere ver a sus hijos, estas son las condiciones que le puso a Aracely Arámbula

La relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula tan solo duro unos años pero ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en su divorcio.

De acuerdo a Grupo Fórmula, una de las especulaciones más sonadas es la de un acuerdo de confidencialidad de la pareja tras su divorcio.

Recientemente surgió el rumor de que Luis Miguel le puso una condición a Aracely Arámbula para poder ver a sus hijos: que no haya gente cercana a ella porque no quiere poner en peligro la privacidad de Daniel y Miguel.

Así lo reveló Jorge Carvajal, al asegurar que El Sol no quiere a nadie alrededor:

"Sin que haya nadie, es decir, que Aracely no mande a nadie, que no mande a Leonardo, su hermano, que no mande al chofer, a nadie, y que el único que podría estar presente es el papá de Aracely, el único, Aracely entraría en casos extremos como una festividad de los niños"

Jorge Carvajal también reveló que de pensión a sus hijos le corresponden 15 mil dólares a cada niño, por lo que Aracely Arámbula recibiría 30 mil dólares mensuales por los dos:

"Tengo entendido que lo que están haciendo ahorita los abogados de Luis Miguel y Aracely es tratar de llegar a un paquete, si son 70 millones o 4 mdd, decir te doy 2 millones y ya quedamos a mano y borrón y cuenta nueva".

El asesor legal del cantante, Rafael Heredia, reveló que el tema de la manutención está muy próximo a concluir:

"Estamos por solucionar todo eso, a la señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe de terminar".

¿Luis Miguel se reencontrará pronto con los hijos que tiene con Aracely Arámbula? #DePrimeraMano??: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/wmNtdNqT4n — De Primera Mano (@deprimeramano) November 14, 2019

