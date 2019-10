Revelan video de José José despotricando contra Anel Noreña: "Fui su chequera"

Sara Salazar y su hija Sarita, quienes fueron la familia de José José hasta el fin de sus días, terminaron siendo odiadas por los mexicanos tras la polémica que desataron en torno a la muerte de "El Príncipe de la Canción", lo que provocó que reconocieran a Anel Noreña, ex esposa de José José, como su verdadero amor. Algo que podría cambiar después de que este video de José José despotricando contra Anel reviviera en redes sociales.

De acuerdo con Tribuna, a pesar de no ser la actual esposa de José José, Anel Noreña fue una de las principales protagonistas en el Homenaje de despedida a "El Príncipe de la Canción" en México. Incluso en su cuenta personal de Instagram lo despidió con un emotivo mensaje en donde asegura que fue "su dulce amor".

Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro... Espérame en el cielo.

Pero el programa "Despierta América" revivió un video que le tiraría el "teatro" a Anel, pues en él aparece José José confesando que su relación con su ex esposa estaba más que fracturada desde hace varios años.

Cuando yo me separé de la señora Anel, los dejé con su mansión en el Pedregal, con sus coches, le daba 10 mil dólares por mes en esa época, dijo José José.

Además insinuó que fue estafado por Anel Noreña cuando el intentó retirarse para descansar su garganta tras 25 años de carrera.



25 años trabajando, cuando el doctor me dijo que esa garganta tenía que descansar, dije, cuánto hay en el banco para poderme yo tomarme un año sabático, nada, no hay nada; se gastaron todo, y no se lo gastaron, la señora financió la obra de Pepe", aseguró el artista.

En las imágenes del matutino Despierta América, el intérprete consideró un error haberse casado con sus dos primeras esposas, a las que calificó de dominantes y controladoras, sobre todo a Noreña.

Por otro lado, Sara Salazar aseguró que ella fue quien tuvo el amor verdadero del cantante José José, comentó una amistad de la familia de Sarita Sosa, hija menor de ´El Príncipe de la Canción´, luego del homenaje póstumo que se le rindió en México al artista.

Luis Ernesto Berrio, amigo del intérprete de Payaso y su viuda, dijo que Sara no está enojada de que se le haya dado un papel "protagónico" a Anel Noreña, solo que ella y su familia no están en situación para dar entrevistas.

