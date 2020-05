Revelan video donde Karla Luna confiesa que Panini deseó sus muerte

El escándalo de "Las Lavanderas" sigue dando de qué hablar, en esta ocasión salió a la luz un video en el que Karla Luna confiesa que Karla Panini deseó su muerte para así poder quedarse con el entonces marido de sus mejor amiga.

La cuenta de Twitter del programa Chisme No Like, compartió una entrevista que Elisa Beristain tuvo con Luna, donde cuenta cómo Panini le confesó todo.

En dicho video Karla Luna, quien tenía un avanzado cáncer, habla de lo que siente por Américo Garza y le manda sus mejores deseos: "Es una cosa muy fuerte, es una traición muy fuerte, yo no sé si pueda superar esto y no porque aún lo ame, porque nuestra relación hace un año estaba hablada y terminada, pero me duele más la traición de la amistad. Él es el papá de mis hijas, yo quiero que le vaya bien a final de cuentas, no sabes cómo me entristece ahorita que se haya acabado todo esto tan bonito".

Por otro lado, lo que más consternó del relató de Luna, es cómo su propia amiga le confesó su traición y además le hizo saber que en algún momento deseó su muerte para poder quedarse con su esposo.

Ella en junio habló conmigo llorando y me dijo 'quiero hablar contigo'. Empezó a llorar como niña y me dijo 'tengo que confesarte algo, yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida yo me podría quedar con él y que si no naciera tu hija (la mayor) yo podría quedarme con él.

En la misma entrevista, Luna asegura que no se esperaba esa traición pues aún existiendo química, podrías respetar cuando se trata de una amiga: "Uno como mujer intuye cuando una cosa puede suceder y puedes detenerlo, tengo química con esta persona, pero cuando es una amistad tú misma dices ni ped@, soy amiga, casi hermana y mejor me salgo".

"Me dieron un balazo en el corazón, me sacaron el corazón", finalizó Karla Luna.

Tras la revelación de la entrevista, los usuarios de redes sociales revivieron un sketch de "Las Lavanderas" donde aparecen discutiendo, por lo que Karla Panini le dice que se "calle el hocico" a lo que Karla Luna le responde"Dios la va a juzgar". Pero Panini no se quedó callada y comentó "qué me juzgue, Dios se la va a llevar a usted pronto". Comentario que hizo a sabiendas que Luna estaba enfrentando una dura lucha contra el cáncer.

(Imelda Téllez)