Reviven la vez que Galilea Montijo y Shanik se pelearon en pleno programa "Hoy"

Reviven la vez que Galilea Montijo y Shanik Berman se pelearon en pleno programa "Hoy", aunque ahora la conductora y la periodista llevan una buena amistad, en el pasado hubo un episodio en el que tuvieron un encontronazo durante una de las emisiones del matutino de Televisa.

En el año 2010, durante el programa "Hoy", la comunicadora estaba dando sus comentarios sobre los famosos en su sección, y fue interrumpida en varias ocasiones por Montijo.

Shanik comenzó hablando sobre una pareja de famosos captada -aparentemente Irán Castillo y Mario Domm- y dijo que Castilló hizo un pago en un cajero, lo que fue cuestionado por Galilea.

(FOTO: Instagram Galilea Montijo)

"¿Tú cómo sabes que pagó ella?", le preguntó Galilea a Shanik, a lo que ella respondió: "Porque se paró en el cajero, sacó el dinero y pagó la botella", entonces "Gali" respondió que "a lo mejor fue a pagar la luz".

A partir de ese momento la bomba estalló. Y es que Berman se molestó al grado de decirle "tú, ¿qué te traes?".

"Bueno, es mi opinión, a parte, tú, ¿qué te traes desde que llegué? No te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas... yo estoy tratando de hacer mi trabajo... entonces vámonos, como dices, respetando", dijo Shanik muy molesta.

Por su parte, Galilea le dijo: "¿ A, quiéres pintar rayita conmigo?"

(FOTO: Instagram Shanik Berman)

ANDREA LEGARRETA TRATÓ DE ARREGLAR LA SITUACIÓN

Lo que no le gustó para nada a Berman y le respondió rápidamente: "Este es tu programa, chula, yo para qué te incomodo. Para que incomodo a la señorita... Quédate con tu programa". Ahí Shanik se levantó del sillón donde estaba Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

Al ver que se iba, Andrea salió corriendo tras ella, la abrazo y le decía: "No te vayas, te amamos con el alma. Andas hormonal, yo creo, Shanik". Entonces la regresó al sillón.

(Imelda Téllez)