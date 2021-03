Ricardo Salinas Pliego responde a la invitación del Escorpión Dorado

El youtuber Alex Montiel, conocido como "El Escorpión Dorado", lanzó una invitación para el empresario Ricardo Salinas Pliego, a sumarse a una de sus entrevistas "al volante"para su canal de YouTube. Como era de esperarse, el dueño de TV Azteca respondió a través de Twitter con su característica agudeza.

El "Escorpión Dorado" escribió una mensaje al empresario para ser el próximo invitado en la sección de entrevista del canal "Peluche en el estuche": "Ricardo Salinas, Escorpión ´al volante´, ¿qué dices?, ¿jalas o te rajas a la entrevista?", escribió Montiel.

Suena tentador, pero que le parece su manejo yo... a menos que quiera que sea en mi helicóptero, ahí si que manejen los pilotos. https://t.co/jO8QLdkhjd — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2021

Ante la invitación, Salinas Pliego respondió en la red social de manera suspicaz: "Suena tentador, pero qué le parece si manejo yo... a menos que quiera que sea mi helicóptero, ahí sí que manejen los pilotos".

El empresario añadió que, de aceptar la invitación, el youtuber podría sentirse ofendido por "su fortuna": "¿Yo? "El Escorpión Dorado" puede sentirse ofendido por mi fortuna y mis tweets, ¿o cuando me he puesto a llorar por todo lo que me inventan?

Porque negocios son negocios, fácil. No le den tantas vueltas. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2021

Tras la respuesta de Ricardo Salinas Pliego, el youtuber respondió con el mismo humor: "Vamos a darnos un p...nche baño de pueblo por la ciudad en auto... en mis pinches helicópteros ya lo he hecho y no se puede echar tanto desmadre. Dame follow y nos ponemos de cuerdo", tuiteó el influencer.

Como era de esperarse, la respuesta del empresario no pasó desapercibida por los seguidores del youtuber, quienes señalaron que les encantaría ver a Salinas Pliego "darse baños de pueblo". También hubo quienes instaron al Escorpión a aceptar la invitación para dar un lujoso paseo por la ciudad.

Yo? Varo tengo un putero, sin pedos te gano Salinas. Ahora falta ver si tienes pantalones, sino tienes te presto y compras unos jajaja https://t.co/9VMcKRe1x5 — ESCORPION DORADO (@ESCORPIONGOLDEN) March 22, 2021

Por otra parte, en la mañana de este lunes, el empresario escribió un mensaje sobre las aparentes críticas que ha recibido por su presencia en Twitter y preguntó a sus seguidores si consideran que aquella actitud podría ser perjudicial para su imagen y la de su empresa, TV Azteca.

"Buenos días, hoy salió un artículo en una revista donde hablan de mi presencia en Twitter, y hacen referencia a un estudio hecho en USA sobre la participación de los CEO´S en las redes sociales, ¿ustedes mexicanos qué opinan?", tuiteó Salinas.

"Pues dicen que sí, que porque le hago daño a mi empresa, que nadie va a querer trabajar conmigo, que le hago daño al mundo con mis tweets, que por mi culpa hay tanto gatito abandonado en la calle y que si dejo de twittear todo eso se resolverá y México será un gran país", añadió Salinas Pliego.

Y es que el "empresario tuitero" siempre da mucho de qué hablar con los comentarios que emite a través de la red social. Tan sólo el pasado viernes, el magnate causó revuelo con su reacción ante la momentánea caída de WhatsApp.

A través de su cuenta de Twitter, Salinas anunció cuál es la app que utiliza para compartir sus ideas y textos con su "grupo VIP": "Ni más ni menos, por eso yo yo los dejé desde hace rato y me cambié a Telegram".

El empresario acompañó aquel tuit con un meme de aquella vez que el conductor de televisión mexicana, Pedrito Sola, terminó en el suelo tras un fallido intento por "perrear".

Tan grande el favoritismo por Telegram, que el dueño de TV Azteca creó un canal en esta aplicación de mensajería, al cual denominó como su "grupo VIP" en donde comparte información exclusiva, así como los textos que publica en blog personal antes de hacerlos públicos.

Esta decisión la hizo pública el 22 de enero de 2021, cuando en su cuenta de Twitter compartió el link para ingresar a su canal de esta app, e indicó que buscaría expandir su presencia a otras redes sociales.

"He estado pensando también en tener presencia en YouTube cuando el tiempo me lo permita, con pláticas para emprendedores y empresarios mexicanos, y luego, con esas mismas pláticas pedirle a mi equipo que las suba como podcast a Spotify y Apple Music", detalló.

(Imelda Téllez)